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Приморский «Вольфрам» выиграл групповой этап Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги в Сочи

Приморский «Вольфрам» выиграл групповой этап Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги в Сочи
«Лига чемпионов 40+» группа Б7

Групповой турнир

04.05.17 «Вольфрам» - «Партизан» 10:1

05.05.17 «Вольфрам» - «Маяк-Сибна» 2:1

06.05:17 «Забайкалье» - «Вольфрам» 0:7



Хоккейная команда «Вольфрам» из поселка Восток, представляющая Приморский край на финальных играх VI Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги среди любительских команд в г. Сочи, успешно выступает в турнире.

В «Лиге Чемпионов» (дивизион Любитель 40+) наша команда выиграла турнир на первом этапе в группе Б7 и продолжит свое выступление в стадии плей-офф за главный приз.



Соперниками приморской команды группового этапа были брянский «Партизан», «Маяк-Сибна» из Иркутской области и ветераны из команды «Забайкалье» Забайкальского края. «Вольфрам» одержал победы во всех играх и стал победителем своей группы.

По регламенту соревнований победители групп в предварительном этапе продолжают борьбу за главный трофей фестиваля и первым соперником «Вольфрама» в стадии плей-офф будет победитель группы Б8 «Лиги Чемпионов» – команда «Торнадо» из Республики Татарстана. Соперники из Татарстана успешно провели предварительный этап и также как и наша команда не знают пока поражений. Из 32-х команд, участвующих в Группе Б «Лиги Чемпионов», остались только сильнейшие восемь команд, которые и продолжат борьбу за Кубок Крутова.



Помимо ветеранского турнира «Лиги Чемпионов 40+» на Всероссийском фестивале честь Приморского края будет защищать и молодежная команда - «Вольфрам-Б», которая уже прибыла в лагерь участников соревнований и проходит акклиматизационный период. Молодежный «Вольфрам-Б» сыграет в турнире «Лига мечты» дивизиона 18+, где соперниками приморцев будут сверстники из команд «Молния» (Самарская область), «Сильвинит» (Пермский край) и «Гвардия» (Новосибирская область).



Пожелаем нашим ветераном дальнейших побед в турнире, а молодежной команде Приморья успешного старта на Всероссийском Фестивале.



Из Сочи собственный корреспондент ИА СпортПриморье – Олег Зеленин, фото автора

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 18:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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