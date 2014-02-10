Porsche запатентовала новую подушку безопасности - автоновости

Acura только что представила на Детройтской выставке новый седан TLX и теперь подумывает о разработке очередного кроссовера. С учетом планов марки по освоению российского авторынка, есть вероятность,...
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