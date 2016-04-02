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Маверик Виньялес: Я не чувствовал переднюю часть своего байка

Гонщик Yamaha Маверик Виньялес признался, что не чувствовал переднюю часть своего байка во время Гран При Испании.

Виньялес, выигравший первые две гонки сезона в Катаре и Аргентине, изо всех сил старался поддерживать темп Honda, однако занял в квалификации только четвертое место.

Он закончил воскресную разминку быстрейшим, однако в гонке стал только шестым с отставанием в 24 секунды от победителя Дани Педросы.

«Сегодня мы завоевали десять важных очков, – признался Виньялес. – Это было действительно сложно. Я хорошо чувствовал байк на разминке и думал, что смогу побороться с Дани и Марком, однако в гонке всё оказалось не так.

Утром на торможении не было никаких проблем, тогда как в гонке мне пришлось тормозить на 30 метров раньше каждый раз».

На вопрос о том, связаны ли эти проблемы с его шинами Michelin, Виньялес ответил: «Не могу сказать».

Виньялес также добавил, что после аварии в Остине, ему было важно финишировать в гонке: «Уже с первого круга, когда у меня была стычка с Янноне, я был очень медленным. Два или три раза я чуть не вылетел в 11-м повороте.

В Остине я упал по той же причине, и тогда мне повезло, что я ехал не так быстро, как сегодня».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 08:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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