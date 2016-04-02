ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маверик Виньялес: Я не чувствовал переднюю часть своего байка Гонщик Yamaha Маверик Виньялес признался, что не чувствовал переднюю часть своего байка во время Гран При Испании. Виньялес, выигравший первые две гонки сезона в Катаре и Аргентине, изо всех сил старался поддерживать темп Honda, однако занял в квалификации только четвертое место. Он закончил воскресную разминку быстрейшим, однако в гонке стал только шестым с отставанием в 24 секунды от победителя Дани Педросы. «Сегодня мы завоевали десять важных очков, – признался Виньялес. – Это было действительно сложно. Я хорошо чувствовал байк на разминке и думал, что смогу побороться с Дани и Марком, однако в гонке всё оказалось не так. Утром на торможении не было никаких проблем, тогда как в гонке мне пришлось тормозить на 30 метров раньше каждый раз». На вопрос о том, связаны ли эти проблемы с его шинами Michelin, Виньялес ответил: «Не могу сказать». Виньялес также добавил, что после аварии в Остине, ему было важно финишировать в гонке: «Уже с первого круга, когда у меня была стычка с Янноне, я был очень медленным. Два или три раза я чуть не вылетел в 11-м повороте. В Остине я упал по той же причине, и тогда мне повезло, что я ехал не так быстро, как сегодня».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 08:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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