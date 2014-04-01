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Новое поколение Nissan Juke представят осенью - автоновости
1-04-2014, 12:20, Автоновости До конца текущего года Mitsubishi остановит конвейер по производству спортивной модели Lancer Evolution X....
10-03-2016, 03:03, Автоновости Представители Госавтоинспекции Татарстана предлагают снабдить автомобили электронными метками для быстрого отслеживания нарушений....
17-07-2016, 19:51, Автоновости Соответствующее разрешение было получено компанией от правительства Великобритании в начале года....
3-02-2014, 22:42, Автоновости Автомобильная марка Chevrolet, принадлежащая американскому концерну General Motors, готовится представить публике новый концепткар....
1-09-2015, 17:57, Автоновости Владельцы российский автозаправок получили разрешение на установку зарядных колонок для электрокаров и гибридов....
5-08-2016, 11:51, Автоновости Chery ищет партнеров для дистрибуции автомобилей бренда Qoros в России....
27-12-2014, 07:00, Автоновости Обновленная версия японского седана Infiniti Q70 от премиального подразделения компании Nissan Motor получит новый экономичный двигатель на «тяжелом» топливе....
26-05-2016, 15:51, Автоновости Первым производителем АЗС для электромобилей станет Государственный Рязанский приборный завод....
20-09-2013, 22:34, Автоновости Автомобили роботы, которые смогут взять на себя большую часть задач при вождении, будут готовы к массовому внедрению уже через 3 года, заявил Элон Маск, Tesla Motors, которая нарушила покой таких...
7-08-2015, 18:04, Автоновости К российскому потребителю вернулся интерес к покупке автомобилей....