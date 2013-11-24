Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Прежним курсом - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:07      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В крупных российских городах покупатели предпочитают автомобили Renault и Kia
24-11-2013, 20:20, Автоновости
Определиться с выбором недвижимости в крупном городе всегда было непросто, поскольку предложений очень много, а база данных недвижимости – чрезвычайно велика. На автомобильном рынке больших городов...
Подробнее
Алиментщикам и тем, кто имеет долги по квартплате, запретят сдавать экзамен на права - автоновости
16-06-2016, 15:55, Автоновости
От сдачи экзаменов на получение водительских прав могут отстранить всех должников....
Подробнее
Переодевание - автоновости
14-02-2016, 23:00, Автоновости
В процессе эволюции японского родстера Mazda MX-5 в итальянский Fiat 124 Spider автомобиль прибавил в длину почти 14 см и получил экстерьер, решенный в ретростилистике....
Подробнее
Qoros привез в Женеву свой новый хэтчбек - автоновости
8-03-2014, 18:30, Автоновости
Китайско-израильский бренд Qoros представил на Международном автосалоне в Женеве свой новый хэтчбек....
Подробнее
Обновленная Honda Civic Type R дебютирует в Гудвуде - автоновости
13-05-2015, 11:08, Автоновости
Премьера обновленной версии «горячего» Civic Type R от японской марки Honda состоится уже в конце следующего месяца....
Подробнее
На российский рынок возвращается иранский автопроизводитель Iran Khodro - автоновости
3-07-2014, 05:40, Автоновости
На российский рынок снова начинаются поставки легковых автомобилей из Ирана....
Подробнее
Mercedes-Benz предложил поливать шины, чтобы избегать перегрева покрышек - автоновости
1-07-2016, 12:05, Автоновости
Компания Mercedes-Benz разработала новую систему охлаждения шин автомобилей....
Подробнее
ГИБДД спрашивает у россиян, не мешают ли им включенные «мигалки» - автоновости
10-02-2014, 07:23, Автоновости
На официальном сайте ГИБДД РФ появился опрос, посвященный отношению граждан к использованию мигалок....
Подробнее
Ford опубликовал прайс-лист на обновленную версию Focus - автоновости
26-10-2014, 04:51, Автоновости
Американский автопроизводитель Ford готовится вывести на европейский рынок обновленный Focus....
Подробнее
Ford продемонстрировал 56-процентный рост продаж на российском рынке - автоновости
11-07-2016, 16:03, Автоновости
За шесть месяцев компания смогла реализовать более 20 тысяч автомобилей....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU