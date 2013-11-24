ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Прежним курсом - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 21:07 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Определиться с выбором недвижимости в крупном городе всегда было непросто, поскольку предложений очень много, а база данных недвижимости – чрезвычайно велика. На автомобильном рынке больших городов... Подробнее От сдачи экзаменов на получение водительских прав могут отстранить всех должников.... Подробнее В процессе эволюции японского родстера Mazda MX-5 в итальянский Fiat 124 Spider автомобиль прибавил в длину почти 14 см и получил экстерьер, решенный в ретростилистике.... Подробнее Китайско-израильский бренд Qoros представил на Международном автосалоне в Женеве свой новый хэтчбек.... Подробнее Премьера обновленной версии «горячего» Civic Type R от японской марки Honda состоится уже в конце следующего месяца.... Подробнее На российский рынок снова начинаются поставки легковых автомобилей из Ирана.... Подробнее Компания Mercedes-Benz разработала новую систему охлаждения шин автомобилей.... Подробнее На официальном сайте ГИБДД РФ появился опрос, посвященный отношению граждан к использованию мигалок.... Подробнее Американский автопроизводитель Ford готовится вывести на европейский рынок обновленный Focus.... Подробнее За шесть месяцев компания смогла реализовать более 20 тысяч автомобилей.... Подробнее