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Skoda рассказала о комплектациях обновленного Rapid - автоновости
18-06-2015, 12:57, Автоновости Бензин на российских автозаправках снова начал дорожать. Особенно быстро растут цены на топливо в столице....
28-02-2016, 17:00, Автоновости Специалисты, работавшие над рестайлингом пикапа UAZ Patriot, стремились, чтобы их «герой» развернулся лицом к городу. И хотя разворот произведен не до конца, автомобиль из Ульяновска способен...
21-09-2016, 00:57, Автоновости Самый просторный чешский универсал прибыл в Россию исключительно в топовой комплектации....
20-09-2014, 15:00, Автоновости Пресс-служба крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» озвучила цены на премиальную модификацию универсала Lada Largus....
20-02-2016, 14:04, Автоновости В Mercedes-Benz считаю российский рынок перспективным для своего нового пикапа....
9-02-2014, 10:55, Автоновости Во время премьеры нового поколения MINI Cooper журналисты выдвинули предположение, что самым компактным мотором в линейке силовых установок модели будет 1.5-литровый агрегат, однако, как выяснилось...
5-02-2014, 00:36, Автоновости В первой половине февраля автопроизводитель из Ингольштадта проведет премьеру новой модели, следить за ходом которой можно будет на интернет-канале Audi Media TV....
18-01-2015, 00:46, Автоновости Разработкой и выпуском доступного кроссовера на базе премиальной платформы «Кортеж» займется Ульяновский автозавод....
5-04-2015, 19:43, Автоновости Министерство промышленности и торговли РФ разработало программу льготного автолизинга, которая уже утверждена Правительством страны....
26-04-2014, 15:43, Автоновости Японский премиальный бренд Acura, принадлежащий компании Honda, официально вышел на российский рынок....