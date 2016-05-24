ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо в съемках рекламы летней коллекции Майкла Корса Технологический центр McLaren за годы своего существования был местом проведения многих фотосессий. Недавно на базе в Уокинге специальный фотосет устроило испанское издание GQ. В рамках съёмки Фернандо Алонсо предстал в летней коллекции одежды модельера Майкла Корса. Предлагаем вашему вниманию видеоролик о том, как проходила фотосессия. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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