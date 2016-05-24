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Фернандо Алонсо в съемках рекламы летней коллекции Майкла Корса

Технологический центр McLaren за годы своего существования был местом проведения многих фотосессий. Недавно на базе в Уокинге специальный фотосет устроило испанское издание GQ.

В рамках съёмки Фернандо Алонсо предстал в летней коллекции одежды модельера Майкла Корса.

Предлагаем вашему вниманию видеоролик о том, как проходила фотосессия.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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