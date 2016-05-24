Фернандо Алонсо в съемках рекламы летней коллекции Майкла Корса
Технологический центр McLaren за годы своего существования был местом проведения многих фотосессий. Недавно на базе в Уокинге специальный фотосет устроило испанское издание GQ.В рамках съёмки Фернандо Алонсо предстал в летней коллекции одежды модельера Майкла Корса.Предлагаем вашему вниманию видеоролик о том, как проходила фотосессия.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Гоночный директор Renault Фредерик Вассёр опроверг слухи о том, что новичок Джолион Палмер в ближайшее время может лишиться места в команде. Англичанин финишировал на последнем месте в Китае, уступив...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!