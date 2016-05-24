«Луч-Энергия» проиграл принципиальному сопернику

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» принимал на своем поле «СКА-Хабаровск». Дальневосточное дерби проходило на стадионе «Динамо» и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Желто-синие не смогли взять у себя дома такие важные очки.

Первый голевой момент на двенадцатой минуте создали хабаровчане – но Максим Казанков «простил» свою бывшую команду, неточно пробив из выгодной позиции. После этого СКА уже полностью завладел инициативой. Болельщики местной команды с опаской следили за стандартами Коряна, потому что прекрасно помнят исполнительское мастерство экс-лучовца и игрока сборной Армении. Дефицит в нападении Владивостоку нечем было восполнить: Столбовой вышел только во втором тайме, а Килин и Носов ничего не смогли противопоставить защитникам армейцев.

Во втором тайме армейцы сумели сначала открыть счет, а затем его удвоить. Автор первого гола Лескано высвободился от объятий Грицаенко и замкнул головой подачу с углового. Следом Казанков прицельно пробил из-за пределов штрафной.

«СКА-Хабаровск» начал играть по счету, отодвинувшись к своим воротам. Гости пресекали все попытки хозяев в нападении, и в целом спокойно довели игру до победного конца. Отметим, что для хабаровской команды этот матч стал первым после ухода из клуба главного тренера Андрея Гордеева.





«СКА-Хабаровск» (55 очков) после матча 35-го тура поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ, однако у «Енисея» (54) и «Спартака-2» (53) осталось по матчу в запасе. «Луч-Энергия» (39) остаётся на 12-й строчке.





Алексей Поддубский, и. о. главного тренера ФК «СКА-Хабаровск»:

- Конечно, погода и поле внесли свои коррективы и было много борьбы. Мы выиграли большинство единоборств, что и привело к результату. Спасибо огромное ребятам за то, что они выполнили установку, они молодцы, а также болельщикам нашим, которые нас поддерживали.





- Эта победа гарантирует вам участие в стыках?





- Не стоит загадывать сейчас, мы готовимся к каждой игре, эту выиграли, следующая у нас дома. Настраиваемся на победу.





Константин Емельянов, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Бардак продолжается: я не знаю, чем наши футболисты занимаются, у нас ни заездов, ни питания. Как я могу на них рассчитывать? У кого-то может быть дети маленькие спать им не дают или еще что-то. Надо серьезно подходить к этим вопросам, к дерби и так далее. Нужно готовиться к играм.

Однозначно проблема в кадрах. Какой в Хабаровске подбор игроков и они задачи ставят, а мы впереди уже ставим Носова и Килина. До смешного дожились, у нас игроков нет.





Виталий Петров, ИА СпортПриморье

Фото пресс-службы ФК «Луч-Энергия»



