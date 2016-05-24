Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Луч-Энергия» проиграл принципиальному сопернику

«Луч-Энергия» проиграл принципиальному сопернику
В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» принимал на своем поле «СКА-Хабаровск». Дальневосточное дерби проходило на стадионе «Динамо» и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Желто-синие не смогли взять у себя дома такие важные очки.

Первый голевой момент на двенадцатой минуте создали хабаровчане – но Максим Казанков «простил» свою бывшую команду, неточно пробив из выгодной позиции. После этого СКА уже полностью завладел инициативой. Болельщики местной команды с опаской следили за стандартами Коряна, потому что прекрасно помнят исполнительское мастерство экс-лучовца и игрока сборной Армении. Дефицит в нападении Владивостоку нечем было восполнить: Столбовой вышел только во втором тайме, а Килин и Носов ничего не смогли противопоставить защитникам армейцев.

Во втором тайме армейцы сумели сначала открыть счет, а затем его удвоить. Автор первого гола Лескано высвободился от объятий Грицаенко и замкнул головой подачу с углового. Следом Казанков прицельно пробил из-за пределов штрафной.

«СКА-Хабаровск» начал играть по счету, отодвинувшись к своим воротам. Гости пресекали все попытки хозяев в нападении, и в целом спокойно довели игру до победного конца. Отметим, что для хабаровской команды этот матч стал первым после ухода из клуба главного тренера Андрея Гордеева.



«СКА-Хабаровск» (55 очков) после матча 35-го тура поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ, однако у «Енисея» (54) и «Спартака-2» (53) осталось по матчу в запасе. «Луч-Энергия» (39) остаётся на 12-й строчке.



Алексей Поддубский, и. о. главного тренера ФК «СКА-Хабаровск»:

- Конечно, погода и поле внесли свои коррективы и было много борьбы. Мы выиграли большинство единоборств, что и привело к результату. Спасибо огромное ребятам за то, что они выполнили установку, они молодцы, а также болельщикам нашим, которые нас поддерживали.



- Эта победа гарантирует вам участие в стыках?



- Не стоит загадывать сейчас, мы готовимся к каждой игре, эту выиграли, следующая у нас дома. Настраиваемся на победу.



Константин Емельянов, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Бардак продолжается: я не знаю, чем наши футболисты занимаются, у нас ни заездов, ни питания. Как я могу на них рассчитывать? У кого-то может быть дети маленькие спать им не дают или еще что-то. Надо серьезно подходить к этим вопросам, к дерби и так далее. Нужно готовиться к играм.

Однозначно проблема в кадрах. Какой в Хабаровске подбор игроков и они задачи ставят, а мы впереди уже ставим Носова и Килина. До смешного дожились, у нас игроков нет.



Виталий Петров, ИА СпортПриморье

Фото пресс-службы ФК «Луч-Энергия»



Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Приморские маунтинбайкеры встретились в Уссурийске
24-05-2016, 05:51, Спорт
В Уссурийске прошел 2-й этап первенства Приморского края по даунхиллу (горный велосипед). Первые места в скоростном спуске заняли спортсмены из владивостокской команды Fareastrides - среди юниоров...
Подробнее
Марк Уэббер даст старт гонке
3-02-2017, 19:50, Спорт
Бывший пилот Формулы 1 и чемпион WEC Марк Уэббер назначен гранд-маршалом гонки «24 часа Ле-Мана» 2017 года, которая пройдёт 17-18 июня. Австралиец, в конце прошлого года завершивший карьеру в...
Подробнее
Williams: Топливо - ключ к победе над Mercedes
11-03-2015, 10:49, Спорт
Команда Williams надеется получить преимущество над заводской командой Mercedes, чьи силовые установки она использует, за счет более эффективного топлива. К тому же, в коллективе сосредоточатся над...
Подробнее
Фредерик Вассёр: Мы не собираемся увольнять Палмера
7-05-2016, 22:51, Спорт
Гоночный директор Renault Фредерик Вассёр опроверг слухи о том, что новичок Джолион Палмер в ближайшее время может лишиться места в команде. Англичанин финишировал на последнем месте в Китае, уступив...
Подробнее
«Приморочка» завершит сезон домашними матчами с «Сахалином»
23-04-2016, 18:51, Спорт
23 и 24 апреля наша «Приморочка» завершит сезон в Высшей лиге «А» матчами с «Сахалином». Начало игр в 15:00 по владивостокскому времени (08:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный. Представляем...
Подробнее
Нико Росберг: Большая часть британской публики аплодировала мне
12-07-2016, 10:51, Спорт
Пилот Mercedes Нико Росберг не считает, что болельщики в Сильверстоуне чрезмерно освистывали его на Гран При Великобритании. В свете обострения внутрикомандных отношений между Нико и Льюисом...
Подробнее
Владивостокский боец Геннадий Ковалев встретится на ноябрьском панкратионе с соперником из Греции
22-10-2015, 15:43, Спорт
На международном турнире по современному панкратиону в КСК «Фетисов-Арена» выступит известный владивостокский спортсмен Геннадий Ковалев. 28 ноября ему предстоит биться с представителем Греции...
Подробнее
Фернандо Алонсо может пропустить Гран При Австралии
26-02-2015, 17:57, Спорт
Менеджер Фернандо Алонсо не исключает возможности, что его подопечный пропустит дебютный Гран При сезона, который пройдет 15 марта в Австралии...
Подробнее
Спортивный клуб «Адмирал» приглашает жителей и гостей региона на мастер-классы, хоккейные эстафеты и сеансы свободного катания
27-03-2017, 18:50, Спорт
26 марта КСК «Фетисов Арена» в рамках свободного катания прошли мастер-классы по фигурному катанию от воспитанников Школы фигурного катания «Метелица». Все желающие, кто пришел в этот день на каток...
Подробнее
«Бронза» чемпионата Кореи по картингу у пилотессы из Приморья
28-07-2014, 09:46, Спорт
Пилотесса из Владивостока Альвина Борисова буквально с первого раза «вьехала» на подиум на этапе чемпионата Южной Кореи по картингу (Korea Karting Championship 2014). Соревнования проходили на...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU