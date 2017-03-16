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Mercedes-Benz сделал спецверсию CLA для поклонников «Звездных войн» - автоновости
16-03-2017, 16:44, Автоновости Присмотритесь к хэтчбеку Seat Ibiza нового поколения. Укороченная платформа MQB, на которой он базируется, ляжет в основу Volkswagen Polo и Skoda Fabia новых генераций....
2-05-2015, 15:04, Автоновости Российская государственная компания «Автодор» создала новую радиостанцию для автомобилистов....
13-02-2017, 21:07, Автоновости Немецкий автопроизводитель выпустить водоплавающую версию спорткара Mercedes-AMG GT R....
27-04-2017, 17:01, Автоновости Редко бывает, чтобы целому городу наносили рану. Но именно так случилось с Калязиным – весь его центр оказался затопленным при строительстве водохранилища. Посмотреть на то, что осталось от...
3-05-2014, 04:54, Автоновости Российское представительство марки Skoda объявило о начале приема заказов на лифтбек Rapid....
7-03-2015, 18:42, Автоновости Итальянский производитель элитных суперкаров Maserati представит первый в своей истории кроссовер уже через два года....
25-10-2016, 16:40, Автоновости За месяц британцы продали в нашей стране 154 автомобиля....
6-07-2015, 06:09, Автоновости Уровень локализации производства автомобилей японской марки Mitsubishi на российском предприятии «ПСМА Рус» увеличится до 30% до конца текущего года....
12-03-2014, 16:10, Автоновости В компании Mercedes-Benz разработали мобильное приложение, предназначенное для владельцев автомобилей Mercedes, Maybach и Smart....
5-10-2015, 01:40, Автоновости Новое поколение флагманского седана Skoda Superb вышло на российский рынок....