Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме
Гонщик Mercedes Пол ди Реста показал лучшее время по итогам первой тренировки DTM, прошедшей в пятницу вечером в Хоккенхайме.Большую часть сессии лидировал напарник шотландца Гэри Паффетт, но за две минуты до клетчатого флага ди Реста вышел вперёд со временем 1.32,732 с отрывом в 0,110 секунды.Третьим стал лучший из представителей Audi Майк Рокенфеллер, следом за которым расположился ещё один пилот концерна из Ингольштадта Джейми Грин.Шесть причин смотреть гонки DTM в сезоне-2017Пятым стал Лукас Ауэр, а шестое время с отставанием 0,502 секунды от лидера показал Рене Раст.Двукратный чемпион серии Маттиас Экстрём расположился на седьмом месте, тогда как Том Бломквист, ставший восьмым, оказался быстрейшим из гонщиков BMW.Замкнули первую десятку Роберт Уикенс и Тимо Глок.Действующий чемпион серии Марко Виттман показал лишь 14-е время, уступив более секунды ди Ресте. Соперник немца в борьбе за титул в прошлом сезоне Эдоардо Мортара, в этом году перешедший из Audi в Mercedes, оказался ещё дальше – на 16-м месте. Поз. Пилот
Время Отст. Круги 1. Пол ди Реста Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy 1.32,763
16 2. Гэри Паффетт Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me 1.32,873 +0,110 16 3. Майк Рокенфеллер Audi Sport Team Phoenix 1.33,155 +0,392 20 4. Джейми Грин Audi Sport Team Rosberg 1.33,209 +0,446 21 5. Лукас Ауэр Mercedes-AMG Motorport BWT 1.33,240 +0,477 14 6. Рене Раст Audi Sport Team Rosberg 1.33,265 +0,502 19 7. Маттиас Экстрём Audi Sport Team Abt Sportsline 1.33,321 +0,558 19 8. Том Бломквист BMW Team RMR 1.33,365 +0,602 17 9. Роберт Уикенс Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me 1.33,524 +0,761 21 10. Тимо Глок BMW Team RMR 1.33,580 +0,817 17 11. Бруно Спенглер BMW Team RBM 1.33,597 +0,834 17 12. Нико Мюллер Audi Sport Team Abt Sportsline 1.33,661 +0,898 22 13. Маро Энгель Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy 1.33,799 +1,036 14 14. Марко Виттман BMW Team RMG 1.33,841 +1,078 16 15. Лоик Дюваль Audi Sport Team Phoenix 1.33,864 +1,101 20 16. Эдоардо Мортара Mercedes-AMG Motorport BWT 1.33,950 +1,187 18 17. Аугусто Фарфус BMW Team RMG 1.34,181 +1,418 16
Максим Мартен BMW Team RBM
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