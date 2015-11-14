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Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме

Гонщик Mercedes Пол ди Реста показал лучшее время по итогам первой тренировки DTM, прошедшей в пятницу вечером в Хоккенхайме.

Большую часть сессии лидировал напарник шотландца Гэри Паффетт, но за две минуты до клетчатого флага ди Реста вышел вперёд со временем 1.32,732 с отрывом в 0,110 секунды.

Третьим стал лучший из представителей Audi Майк Рокенфеллер, следом за которым расположился ещё один пилот концерна из Ингольштадта Джейми Грин.

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Пятым стал Лукас Ауэр, а шестое время с отставанием 0,502 секунды от лидера показал Рене Раст.

Двукратный чемпион серии Маттиас Экстрём расположился на седьмом месте, тогда как Том Бломквист, ставший восьмым, оказался быстрейшим из гонщиков BMW.

Замкнули первую десятку Роберт Уикенс и Тимо Глок.

Действующий чемпион серии Марко Виттман показал лишь 14-е время, уступив более секунды ди Ресте. Соперник немца в борьбе за титул в прошлом сезоне Эдоардо Мортара, в этом году перешедший из Audi в Mercedes, оказался ещё дальше – на 16-м месте.
Поз.
Пилот
 
Время
Отст.
Круги
1.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Пол ди Реста
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
1.32,763
 
16
2.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Гэри Паффетт
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
1.32,873
+0,110
16
3.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Майк Рокенфеллер
Audi Sport Team Phoenix
1.33,155
+0,392
20
4.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Джейми Грин
Audi Sport Team Rosberg
1.33,209
+0,446
21
5.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Лукас Ауэр
Mercedes-AMG Motorport BWT
1.33,240
+0,477
14
6.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Рене Раст
Audi Sport Team Rosberg
1.33,265
+0,502
19
7.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Маттиас Экстрём
Audi Sport Team Abt Sportsline
1.33,321
+0,558
19
8.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Том Бломквист
BMW Team RMR
1.33,365
+0,602
17
9.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Роберт Уикенс
Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me
1.33,524
+0,761
21
10.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Тимо Глок
BMW Team RMR
1.33,580
+0,817
17
11.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Бруно Спенглер
BMW Team RBM
1.33,597
+0,834
17
12.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Нико Мюллер
Audi Sport Team Abt Sportsline
1.33,661
+0,898
22
13.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Маро Энгель
Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy
1.33,799
+1,036
14
14.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Марко Виттман
BMW Team RMG
1.33,841
+1,078
16
15.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Лоик Дюваль
Audi Sport Team Phoenix
1.33,864
+1,101
20
16.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Эдоардо Мортара
Mercedes-AMG Motorport BWT
1.33,950
+1,187
18
17.
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Аугусто Фарфус
BMW Team RMG
1.34,181
+1,418
16
 
Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Максим Мартен
BMW Team RBM
 
 
2
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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