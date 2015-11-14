ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дуэт гонщиков Mercedes задаёт темп на первой тренировке в Хоккенхайме Гонщик Mercedes Пол ди Реста показал лучшее время по итогам первой тренировки DTM, прошедшей в пятницу вечером в Хоккенхайме. Большую часть сессии лидировал напарник шотландца Гэри Паффетт, но за две минуты до клетчатого флага ди Реста вышел вперёд со временем 1.32,732 с отрывом в 0,110 секунды. Третьим стал лучший из представителей Audi Майк Рокенфеллер, следом за которым расположился ещё один пилот концерна из Ингольштадта Джейми Грин. Шесть причин смотреть гонки DTM в сезоне-2017 Пятым стал Лукас Ауэр, а шестое время с отставанием 0,502 секунды от лидера показал Рене Раст. Двукратный чемпион серии Маттиас Экстрём расположился на седьмом месте, тогда как Том Бломквист, ставший восьмым, оказался быстрейшим из гонщиков BMW. Замкнули первую десятку Роберт Уикенс и Тимо Глок. Действующий чемпион серии Марко Виттман показал лишь 14-е время, уступив более секунды ди Ресте. Соперник немца в борьбе за титул в прошлом сезоне Эдоардо Мортара, в этом году перешедший из Audi в Mercedes, оказался ещё дальше – на 16-м месте.

Поз.

Пилот



Время

Отст.

Круги

1.

Пол ди Реста

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

1.32,763



16

2.

Гэри Паффетт

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

1.32,873

+0,110

16

3.

Майк Рокенфеллер

Audi Sport Team Phoenix

1.33,155

+0,392

20

4.

Джейми Грин

Audi Sport Team Rosberg

1.33,209

+0,446

21

5.

Лукас Ауэр

Mercedes-AMG Motorport BWT

1.33,240

+0,477

14

6.

Рене Раст

Audi Sport Team Rosberg

1.33,265

+0,502

19

7.

Маттиас Экстрём

Audi Sport Team Abt Sportsline

1.33,321

+0,558

19

8.

Том Бломквист

BMW Team RMR

1.33,365

+0,602

17

9.

Роберт Уикенс

Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me

1.33,524

+0,761

21

10.

Тимо Глок

BMW Team RMR

1.33,580

+0,817

17

11.

Бруно Спенглер

BMW Team RBM

1.33,597

+0,834

17

12.

Нико Мюллер

Audi Sport Team Abt Sportsline

1.33,661

+0,898

22

13.

Маро Энгель

Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy

1.33,799

+1,036

14

14.

Марко Виттман

BMW Team RMG

1.33,841

+1,078

16

15.

Лоик Дюваль

Audi Sport Team Phoenix

1.33,864

+1,101

20

16.

Эдоардо Мортара

Mercedes-AMG Motorport BWT

1.33,950

+1,187

18

17.

Аугусто Фарфус

BMW Team RMG

1.34,181

+1,418

16



Максим Мартен

BMW Team RBM





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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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