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Bentley Bentayga может стать еще быстрее - автоновости
3-11-2016, 00:46, Автоновости Пока новые американские кроссоверы собирают в тестовом режиме, полноценная же сборка начнется в декабре....
23-08-2016, 21:06, Автоновости Эксперимент, длившийся два года, признан успешным....
28-04-2014, 03:54, Автоновости В рамках Международного автосалоне в Пекине южно-корейский автопроизводитель Kia показал концепт нового седана К4....
21-07-2015, 15:47, Автоновости Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил на российском рынке новую модификацию премиального спорткара Jaguar XE....
14-10-2015, 20:41, Автоновости Крупнейший российский автопроизводитель ОАО «АвтоВАЗ» усовершенствовал модель Lada 4x4 для поставок в страны Западной Европы....
20-03-2015, 11:49, Автоновости «Горячий» хэтчбек Ford Focus RS, представленный недавно в рамках Женевского автошоу, получит еще более мощный двигатель....
7-02-2016, 06:06, Автоновости Актер, сыгравший Джо Триббиани в «Друзьях», будет вести Top Gear....
14-04-2014, 15:31, Автоновости Производство модели стартовало в 2012 году, и к настоящему моменту крупнейшим российским автогигантом выпущено около 100 тысяч универсалов и 10 тысяч коммерческих фургонов....
22-02-2015, 15:53, Автоновости С 1 июля 2015 года в ПДД появятся поправки, предусматривающие административную ответственность за затруднение проезда....
13-11-2013, 00:40, Автоновости Новый кроссовер компании Luxgen, который был представлен на днях, получил маркировку U6 Turbo. Новинка базируется на той же платформе, что и седан Luxgen 5. Он же «поделился» и силовой линейкой. На...