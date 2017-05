ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В преддверии "6 часов Спа" 2017 В предстоящий уик-энд на одной из самых красивых трасс в мире – бельгийской Спа-Франкоршам – пройдёт второй этап сезона 2017 года WEC, гонка «6 часов Спа».

Традиционно этот этап является боевой подготовкой к Ле-Ману. Именно здесь у команд есть последняя возможность в боевых условиях проверить свою технику, в частности обновления и даже специальные версии машин перед суточным марафоном в Ле-Мане. Протяжённость трассы: 7,004 км

Число поворотов: 20

Дистанция гонки: 6 часов (примерно 1000 км)

Старт: 06 мая в 15:30 по московскому времени

Победители 2016 года:

LMP1: Audi #8 Лукас Ди Грасси, Лёик Дюваль, Оливер Джарвис

LMP2: Signatech Alpine #36 Николя Ляпьер, Густаво Менезес, Стефан Рикельми

GT Pro: AF Corse Ferrari #71 Давидэ Ригон, Сэм Бёрд

GT Am:Aston Martin #98 Пол Далла-Лана, Педро Лами, Матиас Лауда Трасса в Спа является одной из самых известных, красивых и сложных в мире. Для многих пилотов это любимый автодром. Трасса преимущественно включает в себя прямые, скоростные и среднескоростные повороты. Здесь много перепадов высот и виражей, в которых шины испытывают сильную нагрузку. А поворот Красная вода – настоящая визитная карточка трассы. Стать той гонкой и той трассой, где проходит боевая подготовка к Ле-Ману, автодрому в Спа позволяет не только сам факт расположения в календаре накануне центральной гонки чемпионата, но и длинные прямые и скоростные секции, которые предоставляют возможность оценить аэродинамическую конфигурацию для кольца Сартэ. Заводские команды из категории LMP1, как правило, уже в Спа испытывают специальные обвесы для Ле-Мана. Аэродинамика играет в Спа большую роль, так что даже при использовании «ле-мановских» обвесов, команды всё равно выступают с другими настройками и большей аэродинамической загрузкой. Тут требуется средняя прижимная сила между той, что была в Сильверстоуне, и той, что будет в Ле-Мане. Поэтому, как правило, команды используют компромисс между ле-мановским обвесом и элементами, позволяющими повысить уровень прижимной силы. Гонка «6 часов Спа», ранее известная как «1000 километров Спа», проходит с 1966 года, за исключением перерыва с 1976 по 1981 год. До 1988-го она неизменно была частью чемпионата мира спорткаров, преемником которого и является FIA WEC. В 1989-м марафон сократили до 480 км, а после 1990-го и вовсе наступил длительный перерыв для этого этапа. Возродили гонку в 1999-м, но дистанция в 1000 км вернулась лишь в 2003 году. Статус «боевой подготовки к Ле-Ману» гонка в Спа получила в 2005 году, а до этого этап, как правило, проводился в сентябре. С 2006 года (за исключением 2007-го) гонка «1000 км Спа», затем переименованная в «6 часов Спа», всегда была последней крупной марафонской гонкой перед легендарным 24-часовым марафоном, вначале в рамках Le Mans Series, куда сам Ле-Ман при этом не входил, а в 2011 году в рамках ILMC, где Ле-Ман уже был в календаре.

LMP1

Уход Audi, безусловно, сократил пелетон в высшей категории прототипов, но не ослабил борьбу. Дуэль Toyota и Porsche на Сильверстоуне получилась жаркой и захватывающей, несмотря на серьёзное преимущество машины TS050 на тренировках и в квалификации за счёт более высокой прижимной силы. Команда Porsche на первых этапа сезона решила использовать только аэродинамический обвес для Ле-Мана, чтобы максимально его изучить, в то время как Totoya привезла на Сильверстоун обвес с высокой прижимной силой. И хотя напряжённая дуэль завершилась победой экипажа Буэми, Дэвидсона и Накаджимы, Porsche были, пожалуй, слишком близко с компромисным ле-мановским обвесом. В Porsche пошли на такой шаг, так как в этом году разрешено использовать только два разных обвеса по ходу сезона, а не три, как в 2016-м, не считая небольших изменений для адаптации под разные трассы. Штутгартцы хотят макимально изучить «ле-мановский» обвес, а потом полностью переключиться на конфигурацию с высокой прижимной силой. В Спа Toyota выставит три машины, при этом экипажи, выступающие на регулярной основе, как и на первом этапе, будут выступать с обвесом с высокой прижимной силой, а третий экипаж, под номером 9, в состав которого входят Стефан Сарразан, Николя Ляпьер и Юджи Кунимото, получит в распоряжение машину с обвесом для низкой прижимной силы. Гонку в Спа после аварии на Сильверстоуне пропустит Хосе-Мария Лопес. Аргентинец получил небольшие травмы двух позвонков, и врачи не допустили его до гонки. Поскольку Спа является менее компромиссной трассой для «ле-мановских» обвесов, то очень вероятно, что фаворитами на этот раз будут экипажи Porsche. Выбор Toyota в пользу высокой прижимной силы для 7 и 8 экипажей вызвал некоторые вопросы, но, возможно, они хотят попробовать заработать максимум очков на первых этапах, прежде чем после Ле-Мана Posche представит новый обвес.

LMP2

Уровень конкуренции в классе LMP2 растёт с каждым годом. В этом году по стечению абстоятельств категория превратилась в монокласс с одинаковыми шасси ORECA 07 и моторами Gibson, впрочем, второе обусловлено правилами. Расклад сил тут предугадать сложно. Наверное, немногие ставили на победу команды Джеки Чана на первом этапе. Хотя не стоит забывать, что под названием Jackie Chan DC Racing, по сути, работает команда Jota. Да и в составе пилотов победившего экипажа был бывший гонщик Audi LMP1 Оливер Джарвис. Но уровень конкуренции был высоким, и определить главных фаворитов гонки "6 часов Спа" в LMP2 очень сложно. Как минимум половина экипажей может выиграть. В числе фаворитов будут и действующие победители, 36-й экипаж Signatech Alpine. В Сильверстоуне им не повезло, и хотя они боролись за победу, в итоге финишировали лишь четвёртыми. На этот раз в их распоряжении не будет Николя Льяпьера, но его заменит не кто-нибудь, а Роман Дюма, действующий чемпион мира WEC и победитель Ле-Мана в абсолютном зачёте. Среди претендентов на победу, конечно же, будет и G-Drive Racing с Романом Русиновым, Алексом Линном и Пьером Тьерье. К сожалению, на Сильверстоуне проблема с открывающейся на ходу дверью не позволила побороться за победу. Но в Спа российская команда приложит максимум усилий, чтобы добиться успеха. Если говорить о команде Manor, то на первом этапе она была будто бы в шаге позади, но отставание не такое большое. Экипаж Виталия Петрова уже лучше знаком с новой машиной, и мы будем надеяться на хорошее выступление в Спа гонщика программы SMP Racing вместе с Симоном Трюммером и Роберто Гонзалесом. Также стоит отметить, что в Бельгии категория LMP2 перестанет быть моноклассом. В пелотоне появится один прототип Ligier JSP217 команды Tockwith Motorsports. В составе экипажа будут Карун Чандок, Фил Хэнсон и Найджел Мур. Кроме того, напомним, что в Спа команда Alpine вновь будет представлена в составе двух экипажей, 35-й, лидером которого является Нельсон Пансьятиси, пропустил этап на Сильверстоуне.

GT

В категориях GT Pro и GT Am новый баланс сил показал себя с положительной стороны. В профессиональном классе мы стали свидетелями сражения четырёх заводских команд. Команда Ford была очень сильна весь уик-энд, но в гонке им навязали сражение экипажи Porsche и Ferrari, и долгое время нельзя было с полной уверенностью сказать, на чьей стороне преимущество. Ну а Aston Martin был немного в тени, посмотрим, какой расклад сил будет в Спа. В классе GT Am мы стали свидетелями тройной борьбы за победу между двумя Ferrari 488 и уже устоявшимися лидерами класса, 98-м Aston Martin. Битва в Бельгии обещает быть не менее интересной.

Расписание уик-энда

Четверг 4 мая:

Первая сессия свободных заездов - 12:45

Вторая сессия свободных заездов - 17:45

Пятница 5 мая:

Третья сессия свободных заездов - 11:25

Квалификация - 15:50

Суббота 6 мая:

Гонка - 15:30 Указано московское время

Трансляция

Гонка 6 часов Спа начнётся в субботу 06 мая в 15:30 по московскому времени. Финальный час гонки в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 1. Начало трансляции в 20:30. Полная трансляция гонки доступна в официальном приложении FIA WEC и Eurosport Player. Владимир Башмаков специально для АВСТОПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 17 мая, вручил награды победителям хоккейного турнира памяти Романа Клиза, состоявшегося в Уссурийске. Победу одержала сборная органов... Подробнее ... Подробнее Приморье ждет огонь паралимпиады. Во Владивосток он прибудет 26 февраля, активную роль в чествовании горячего символа игр сыграют инвалиды края. Но и в преддверии знаменательной даты они не сидят на... Подробнее Уважаемые читатели AUTOSPORT.com.ru, мы рады представить условия нашей викторины по розыгрышу билетов на российский этап DTM, который пройдёт с 19 по 21 августа на подмосковном автодроме Moscow... Подробнее Никому из героев первого этапа Кубка чемпионов WSK не удалось отличиться на втором. А вот россияне вновь были заметны... Подробнее На выходных «Приморское кольцо» стало дальневосточным центром автомобильного спорта. Для участия в заключительных – пятом и шестом этапах чемпионата Российской дрифт-серии Восток заявились 18 пилотов... Подробнее Гонщик Citroen Крис Мик назвал аварию на Ралли Аргентина самой серьёзной за всю его карьеру. При прохождении СУ14 Los Gigantes в субботу при наезде на камень на выходе из правого поворота машина... Подробнее В Уссурийске в спортивном зале им. Чумака прошел VII Дальневосточный турнир по боксу, посвященный памяти местного тренера А.И. Горбачева, в котором приняли участие 120 спортсменов четырех возрастных... Подробнее ... Подробнее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 4 мая, принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров первого детского хоккейного турнира. В финальном матче... Подробнее