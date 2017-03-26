Приморские самбистки заняли первое командное место на Чемпионат России среди студентов
На минувшей неделе (25-28 апреля) в Дзержинске состоялся Чемпионат России по самбо среди студентов в рамках XXII Мемориала чемпиона Европы по самбо Владимира Куликова.
В соревнованиях приняли участие около 200 самбистов в составе 34 команд вузов страны. Стоит отметить, что за чемпионские титулы боролись не только юноши, но и девушки.
Честь Владивостока отстаивали спортсменки из ДВФУ и ВГУЭС, воспитанницы муниципального Центра спортивной подготовки «Амазонка». По итогам турнира приморские самбистки завоевали первое командное место и привезли кубок чемпионата России по самбо среди студентов вузов во Владивосток, оставив позади команды Новосибирской и Смоленской областей. В личном зачете «амазонки» завоевали одну золотую, две серебряных и две бронзовых медали.
Студентка ВГУЭС Валентина Бирюкова, уверенно выиграв все предварительные поединки, вышла в финал и завоевала золотую медаль чемпионата. Студентки ДВФУ - Ольга Митина и Дарья Вереденко дошли до финала, но незначительно уступив своим соперницам, завоевали серебряные медали. Бронзовые медали достались студенткам ДВФУ Марии Шрайбер и Оксане Лукьянчук.
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