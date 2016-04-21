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PSA начнет испытания автономных автомобилей в этом году - автоновости
21-04-2016, 19:51, Автоновости Немецкий концерн выплатит своим клиентам в США по 5 тысяч долларов....
18-11-2013, 21:40, Автоновости Накануне западноевропейские СМИ сообщили о планах Audi уже к 2015 году пополнить модельный ряд субкомпактным автомобилем A0. Ряд решений при проектировании новинки будет позаимствован у ситикара...
23-03-2016, 01:05, Автоновости Lada 4х4 Urban, городская Lada 4х4, АвтоВАЗ, Нива, Нива Урбан, российский автопром, российский авторынок ....
11-06-2016, 15:53, Автоновости Отечественным бестселлером в мае стала Lada Granta....
20-04-2014, 20:00, Автоновости По информации Красноярской службы статистики, в крае сократился объем продаж легковых автомобилей при одновременном росте спроса на более легкий и маневренный вид транспорта....
1-04-2014, 07:50, Автоновости Концерн Daimler решил последовать примеру своего главного конкурента концерна BMW, который недавно приступил к выпуску машин с 3-цилиндровыми силовыми установками....
22-11-2013, 02:10, Автоновости Тюнинг ВАЗ 2109 подразумевает доработку двигателя, трансмиссии, подвески, салона и кузова, впрочем, как и у любой другой модели. Поскольку силовой агрегат и КПП «девятки» для своего уровня...
16-03-2014, 16:00, Автоновости Новый компактный хэтчбек от Infiniti будет разработан немецкими инженерами из компании Mercedes-Benz....
25-12-2014, 14:58, Автоновости Транснациональная корпорация Google завершила работу над созданием первого в мире серийного робокара....
27-02-2014, 09:03, Автоновости На российском и белорусском рынке начался прием заказов на обновленную версию внедорожника Toyota RAV4....