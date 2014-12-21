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Nokian построит третий завод в США - автоновости
21-12-2014, 11:42, Автоновости Суммарный объем производства новых автомобилей на заводах Санкт-Петербурга сократился в ноябре на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года....
3-10-2016, 13:09, Автоновости Mercedes, оставаясь верным своей стратегии, по-прежнему стремится занять как можно больше новых рыночных ниш....
4-11-2015, 12:02, Автоновости На семинаре по дорожной безопасности Volvo рассказала о своих планах на 2020 год....
29-05-2015, 12:55, Автоновости По американской статистике, водители-мужчины гибнут от аварий на дорогах в два раза чаще, чем женщины....
14-12-2016, 04:48, Автоновости Немецкий автопроизводитель планирует создать достойного конкурента пикапам Ford F-150 и Dodge Ram....
19-11-2015, 02:02, Автоновости Volkswagen сэкономит деньги на таможенных пошлинах....
8-06-2016, 07:44, Автоновости Новый проект компании носит название Fast-E....
15-03-2016, 17:49, Автоновости Марка Subaru не первенствует среди производителей автомобилей в мире. Однако она имеет относительно стабильный круг покупателей, число которых незначительно изменяется из года в год. Что именно...
27-12-2016, 00:41, Автоновости За полгода китайские власти разработали 450-страничную дорожную карту, однако на разработку всех стандартов уйдет еще два года....
7-08-2014, 05:58, Автоновости Министерство промышленности и торговли подумывает о том, чтобы возобновить программу утилизации автомобилей....