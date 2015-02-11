Весеннее наступление - автоновости

Даже в тяжелые времена весна приносит что-то свежее и новое. В российском офисе Group PSA к ней подготовились основательно – клиентов ждут новые коммерческие автомобили и чрезвычайно привлекательные финансовые услуги

В наших городах постепенно, но неизбежно все более плотным становится «грузовой каркас». В ответ на это уже с февраля марка Peugeot начала предлагать модель Boxer L1H1. Полная масса этого фургона с укороченной базой и низкой крышей не превышает 2,5 т, а перевозит он до 1 т груза – ограничений для его движения, например в Москве, нет. При стоимости чуть менее 1,6 млн рублей сейчас это лучшее предложение на рынке.

В то же время у Peugeot появилась новая линейка Boxer повышенной грузоподъемности с полной массой до 4 т – это самый значительный показатель в классе. Такие автомобили ценятся банками и центрами инкассации и используются для перевозки тяжелых ценностей. Фургон L1H1 4t способен перевозить до 2 т золота, драгоценностей и денег. Разумеется, в этих машинах все усиленное: подвеска, кузов, тормоза и рулевое управление, а ESP адаптируется к загрузке автомобиля.

Так, недавно большой заказ на бронированные фургоны «Пегас», созданные на базе Boxer L1H1 4t, сделал крупнейший российский банк. Питерское предприятие, когда-то входившее в структуру знаменитого Кировского завода, уже около 20 лет делает подобные бронемашины, собирая их до 500 шт. в год. Снаружи и внутри инкассаторского «Пегаса» установлено восемь видеокамер, кроме того, машину курирует центр управления этими опасными перевозками. В броневике имеются бойницы для ведения оборонительного огня и система двусторонней связи «экипаж-улица».

Есть новости и в линейке менее крупных коммерческих автомобилей Peugeot. Рынок постоянно меняется, при этом возникают новые ниши – например, «мобильные кофейни». Но если с кофе можно повременить до обычного кафе, то на остатках бензина или солярки в наших пробках до заправки порой и недотянуть. Выручают мобильные топливозаправщики, которые уже используются в крупных городах мира. Peugeot подготовил «каблучки» Partner с топливными станциями на 330 или 500 л. Единственное, что мешает вывести их на рынок прямо сейчас, – отсутствие нормативной базы в отношении мобильной торговли.

Грузы грузами, но главное в нашей жизни – люди. Бренд Peugeot сделал большой шаг навстречу тем, чьи физические возможности ограниченны. Речь идет о модели Partner с низко расположенным откидным пандусом и специальным креплением для кресла-каталки. Немецкое оборудование вместе с установкой, конечно же, делает автомобиль дороже, но «Мосгортранс» в прошлом году уже купил 24 такие многофункциональные машины – они могут эксплуатироваться и в обычной пятиместной конфигурации.

Наряду с новыми моделями и модификациями весну Group PSA встречает грандиозной новостью: создана собственная лизинговая компания «Пежо Ситроен Лизинг» (PSA Finance). Этот проект нацелен на большой сектор рынка, куда входят автомобили, приобретаемые в представительских целях (к примеру, в качестве поощрения менеджеров верхнего звена), вся гамма коммерческих автомобилей, а также такси. К слову, работа с таксомоторными парками – дело тонкое, и обычно лизинговые компании сторонятся таких клиентов. Но в PSA Finance надеются, что разработанные схемы позволят надежно управлять этой солидной частью рынка, сосредоточенной в крупных городах и вокруг них.

Поначалу программа охватит столичный регион и области центральной России. Это связано прежде всего с необходимостью четко контролировать реализацию всех договоров на первых этапах развертывания стратегии. Текущий год станет годом запуска и «обкатки» нового проекта, который охватит все автомобили Peugeot, Citroen и DS, официально предлагаемые на российском рынке. В идеале на оформление лизингового договора в салоне дилера компании должно уходить примерно четыре часа, после чего довольный клиент уедет на новом или подержанном автомобиле.

Предложение наверняка заинтересует представителей бизнеса любого масштаба, но в первую очередь – среднего и малого. Хотя бы потому, что для приобретения машины в лизинг им достаточно проработать всего полгода. Другие немаловажные плюсы лизинга от производителя: выбор размера ставки удорожания (переплаты по сравнению с номинальной ценой автомобиля) и быстрое принятие решение по сделке. В итоге предприниматели смогут приобретать новые или свежие машины и платить меньше налогов на свою деятельность.

Что же касается физических лиц, то PSA Finance предлагает кредиты на все вкусы: с минимальным ежемесячным платежом (до 15 тыс. рублей), минимальной ставкой (от 0%) и минимальным первоначальным взносом (от 15%). Например, седан Peugeot 408 калужской сборки предлагается со ставкой 0% на три года. В этом случае речь идет о льготном кредите с государственными субсидиями, размер которого в этом году может увеличиться почти до 1,5 млн рублей.

Неудивительно, что каждый третий автомобиль брендов PSA ныне реализуется на российском рынке в кредит. При этом подавляющее количество таких сделок осуществляется с участием банка PSA.