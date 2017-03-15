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Себастьян Феттель: Я хочу, чтобы Red Bull тоже боролась за титул

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель признался, что хотел бы видеть свою бывшую команду Red Bull Racing включенной в борьбу за титул.

В настоящий момент RBR пытается переделать концепт RB13, поскольку ее никуда не привел изначальный упор на разработку автомобиля с низким коэффициентом лобового сопротивления.

«Я настроен на плотную борьбу между нами и Mercedes, но хотел бы, чтобы и Red Bull смогла взвинтить темп, – признался Себастьян после финиша Гран При России. – Сейчас ходит много слухов [об обновлениях RBR]. Главное, что это сильная команда, способная делать быстрые автомобили, так что их успех – вопрос времени.

Чем раньше они это сделают, тем более захватывающей окажется борьба между нами.

Я уверен, что и мы достигнем прогресса благодаря нужным сотрудникам и ресурсам. Однако от действий остальных тоже многое зависит».
Себастьян Феттель: Я хочу, чтобы Red Bull тоже боролась за титул
© autosport.com

Пока что Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен не смогли толком навязать борьбу Mercedes и Ferrari. Единственный подиум для австрийской команды заработал голландец на Гран При Китая, финишировав третьим.

Босс Red Bull Кристиан Хорнер признался, что коллектив находится в трудной ситуации, однако с Гран При Испании всё может перемениться.

«Мы прилично загрузили себя работой и, надеюсь, со следующей гонки начнем прогрессировать», – добавил руководитель.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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