Кикбоксеры-новички получили боевое крещение

В спорткомплексе «Олимпиец» 29 апреля состоялся городской турнир по кикбоксингу «Открытый ринг» среди новичков. Около 50 спортсменов выступали на ринге впервые. Спортсмены показали хороший уровень физической подготовки.
- Несмотря на отсутствие опыта, ребята провели хорошие бои и влились в ряды настоящих кикбоксеров. Мы всегда рады новым спортсменам и с удовольствием проводим для них спортивные мероприятия. Тренеры федерации отметили, что «самородков» среди новичков не мало, а это значит, что нас ждет перспективное будущее в кикбоксинге. Спасибо ребятам и их родителям за выбор нашего вида спорта, - отметил президент федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.
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