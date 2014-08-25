Серхио Перес: В 2017-м Force India творит чудеса

Гонщик Force India Серхио Перес считает, что результаты его команды в этом году превзошли все ожидания.Вместе со своим напарником Эстебаном Оконом Перес сумел финишировать в очках в каждой из четырех гонок сезона, благодаря чему индийский коллектив занимает четвертое место и опережает Williams на 13 очков в общем зачете.«Если оценивать наш чистый темп, то мы не должны были финишировать с таким результатом, – рассказал Серхио в интервью AUTOSPORT о своем шестом месте на Гран При России. – Нам снова повезло благодаря проблемам Red Bull и Williams.Команда проделала феноменальную работу, так что я доволен нашим выступлением, однако по чистому темпу мы всё еще проигрываем достаточно много. Пока что мы творим настоящие чудеса, добывая каждый раз такие результаты.Мы сможем побороться с нашими соперниками на равных тогда, когда доработаем автомобиль».На Гран При Испании команда привезет новое днище, которое должно улучшить прохождение автомобилем медленных и среднескоростных поворотов.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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