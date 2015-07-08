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Марио Изола: В квалификации в Сочи требовался умелый прогрев шин

Глава автоспортивного отдела Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги квалификации на Сочи Автодроме, которую выиграл пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Квалификация Гран При России: Первый дубль Ferrari с 2008 года!

«Ключевым фактором в квалификации была подготовка шин на прогревочном круге: некоторые прогревали резину на протяжении одного круга, другие – на протяжении двух кругов, – сказал Изола. – К примеру, Феттель проехал два прогревочных круга, а Кими Райкконен – один.

Квалификация получилась очень интересной, а гандикапы были минимальными. Могу сказать, что шины работали так, как мы и ожидали.

Кроме того, асфальт на Сочи Автодроме по-прежнему скользкий, несмотря на то, что трасса уже вполне обкатана».

Также стоит отметить, что у пилотов Mercedes Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона в распоряжении есть по одному использованному комплекту Soft, по три использованных комплекта Ultrasoft и два новых комплекта Supersoft.

У каждого из гонщиков Ferrari есть один использованный Soft, один новый и один использованный Supersoft, а также три использованных Ultrasoft.

Если говорить о Данииле Квяте, то у российского пилота Toro Rosso в распоряжении по одному свежему комплекту Soft, Supersoft и Ultrasoft и еще четыре использованных Ultrasoft.
Марио Изола: В квалификации в Сочи требовался умелый прогрев шин
twitter.com/pirellisport

Текстовую трансляцию квалификации Гран При России с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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