ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марио Изола: В квалификации в Сочи требовался умелый прогрев шин Глава автоспортивного отдела Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги квалификации на Сочи Автодроме, которую выиграл пилот Ferrari Себастьян Феттель. Квалификация Гран При России: Первый дубль Ferrari с 2008 года! «Ключевым фактором в квалификации была подготовка шин на прогревочном круге: некоторые прогревали резину на протяжении одного круга, другие – на протяжении двух кругов, – сказал Изола. – К примеру, Феттель проехал два прогревочных круга, а Кими Райкконен – один. Квалификация получилась очень интересной, а гандикапы были минимальными. Могу сказать, что шины работали так, как мы и ожидали. Кроме того, асфальт на Сочи Автодроме по-прежнему скользкий, несмотря на то, что трасса уже вполне обкатана». Также стоит отметить, что у пилотов Mercedes Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона в распоряжении есть по одному использованному комплекту Soft, по три использованных комплекта Ultrasoft и два новых комплекта Supersoft. У каждого из гонщиков Ferrari есть один использованный Soft, один новый и один использованный Supersoft, а также три использованных Ultrasoft. Если говорить о Данииле Квяте, то у российского пилота Toro Rosso в распоряжении по одному свежему комплекту Soft, Supersoft и Ultrasoft и еще четыре использованных Ultrasoft.



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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