Кубок Приморского края по кудо во второй раз принимает Лесозаводск
29 апреля в Лесозаводске состоится Кубок Приморского края по восточному боевому единоборству кудо. Для участия в соревнованиях заявилось около 180 спортсменов от 12 до 18 лет и старше из Владивостока, Находки, Артема, Уссурийска, Лесозаводска и других населенных пунктов Приморья.
Лесозаводск принимает Кубок Приморского края по кудо второй год подряд. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития восточного боевого единоборства, повышения спортивного мастерства спортсменов и квалификации судей, пропаганды здорового образа жизни.
На татами выйдут как начинающие спортсмены, так и призеры краевых, дальневосточных и всероссийских турниров. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Чемпион» (ул. Спортивная, 5). Вход для зрителей свободный.
Программа спортивного соревнования, 29 апреля (суббота)
10:00 - Начало предварительных поединков.
14:00 - Торжественное открытие соревнований.
14:30 - Полуфинальные и финальные поединки.
17:00 - Награждение победителей и призеров.
18:00 - Закрытие соревнований.
Пресс-служба федерации Кудо ДВФО http://kudo-dv.ru/
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