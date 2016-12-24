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От США потребовали лишить Dodge Challenger Demon допуска на дороги - автоновости
24-12-2016, 04:54, Автоновости Нынешние знаки будут заменены на более компактные и «эстетичные»....
7-10-2015, 08:51, Автоновости Власти Италии и Швейцарии ограничили продажи дизельных моделей Volkswagen на своей территории....
21-06-2015, 16:06, Автоновости Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» наращивает свою рыночную долю благодаря программам государственной поддержки....
23-02-2014, 20:22, Автоновости Появившиеся несколько недель назад и растиражированные СМИ слухи о разработке Volkswagen спортивного гибридомобиля на базе "народного" автомобиля Golf оказались достоверными....
6-11-2016, 21:00, Автоновости Судя по нынешнему Парижскому автосалону, эпоха доминирования двигателей, трансмиссий и шасси в мировой автоиндустрии уходит в прошлое, теперь производители машин и их клиенты во главу угла ставят...
28-11-2013, 14:10, Автоновости В процессе эксплуатации автомобиля время от времени возникают различные неисправности, требующие вмешательства. У кого-то это бывает чаще, у кого-то – реже, но это происходит обязательно. И если...
6-06-2015, 05:54, Автоновости Корейцы в течение месяца дают скидку на свой бестселлер - SsangYong Actyon....
7-02-2014, 06:40, Автоновости Концептуальный хэтчбек Ford Ka, знакомство с которым состоялось в прошлом году на одном из мотор-шоу в Бразилии, дизайнеры и инженеры "Голубого овала" трансформировали в компактный седан под именем...
14-02-2014, 06:15, Автоновости Южно-корейская компания Hyundai готовится представить обновленную версию седана Verna....
10-02-2014, 04:07, Автоновости По случаю премьеры нового минивэна Mercedes-Benz V-класса автопроизводитель из Штутгарта разработал для наиболее искушенных поклонников семейной модели лимитированную серию – Edition 1....