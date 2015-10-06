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"Спартак-Приморье" – бронзовой призер Суперлиги!

"Спартак-Приморье" – бронзовой призер Суперлиги!
27 апреля в заключительном домашнем матче за 3-е место Суперлиги по баскетболу «Спартак-Приморье» обыграл «Новосибирск» и стал обладателем бронзовых медалей.

Мотивации у обеих команд было хоть отбавляй: Красно-белым закончить сезон в родных пенатах и занять третье место в лиге, а гостям с Сибири сравнять счет в серии и свести заключительный матч в Новосибирск.

Подопечные Владимира Певнева, забросив сразу 4 очка, показали, что так просто сдаваться они не намерены. Однако «трешка» нападающего приморцев Андрея Кирдячкина и дальнейший отрыв от соперника быстро усмирили горячий пыл гостей. Хозяева благодаря отличной реализацией моментов вкупе с хорошей зашитой смогли оторваться от преследователя на 11 очков. Счет первого периода 24:13

Натиск приморцев к началу второй четверти продолжал набирать обороты. К 3 минуте тайма отрыв составлял 17 очков. Но не все так складно было в стане спартаковцев: защитник Джастин Мартин к началу периода заработал 4 фола и ни одного заброшенного очка, что совсем не ввязалось с ходом игры хозяев. Вскоре новосибирцы смогли настроить прицел, и тихим сапом, благодаря попаданиям с 3-очковой зоны начали сокращать отставания. К экватору игры счет на табло был 45:38

Во время большого перерыва на паркете СК «Олимпиец» состоялось чествование игроков женской команды по волейболу «Приморочка», которые стали серебряными призерами высшей лиги «А».

После такого радостного для приморцев события мажорные ноты сменились на минорные: «Новосибирск» в начале третьей четверти продолжал в том же духе, что и «Спартак» в начале второго тайма. Целеустремленность гостей позволила приблизиться к хозяевам на минимальное отставание по очкам. Однако переломным моментом игры стал шикарный трехочковый бросок Федора Ключникова, который вселил новую надежду в подопечных Милоша Павичевича.

В последнюю десятиминутку «тигры» вложили все силы, что еще оставались: Ключников отлично клал мячи один за одним, а Мартин реабилитировался за ошибки в первой половине игры, надежно действуя в районе своих колец, выводя команду в контратаку. Гости не вешали нос, пытаясь противостоять красно-белым, но тщетно. Итог 87:77 в пользу приморцев. «Спартак-Приморье» завоевал бронзу Суперлиги сезона 2016/2017.



Константин Дремов, ИА СпортПриморье

Фото пресс-службы БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 11:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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