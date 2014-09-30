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Новое поколение Toyota Corolla появится в 2018 году - автоновости
30-09-2014, 20:55, Автоновости На российский рынок выходит представительский седан Acura TLX от японской премиальной марки Acura, принадлежащей компании Honda....
23-02-2014, 20:22, Автоновости Появившиеся несколько недель назад и растиражированные СМИ слухи о разработке Volkswagen спортивного гибридомобиля на базе "народного" автомобиля Golf оказались достоверными....
28-02-2014, 13:30, Автоновости Отечественная компания "Лаборатория Лександ" заявила о выпуске первых в России бюджетных планшетов, специально разработанных для использования в автомобиле....
24-01-2017, 01:05, Автоновости Женевский концепт E-Tense получил свой шанс стать серийной моделью....
22-10-2013, 16:50, Автоновости В будущем году компания Nokian Tyres планирует существенно увеличить объем производства автошин на своем заводе, расположенном во Всеволожске Ленинградской области до 17 миллионов штук ежегодно. Об...
15-05-2015, 17:41, Автоновости Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler AG планирует пополнить модельный ряд премиальной марки Smart кроссовером....
30-03-2015, 12:48, Автоновости На калининградском заводе «Автотор» налажен серийный выпуск автомобилей Kia Sorento нового поколения....
25-08-2014, 04:47, Автоновости В рамках Московского международного автосалона южно-корейский автопроизводитель Hyundai покажет обновленную версию кроссовера Santa Fe....
7-08-2016, 19:52, Автоновости Продажи британских автомобилей в абсолютных числах составил 153 экземпляра....
20-09-2016, 12:44, Автоновости На данный момент план компании выполнен более чем наполовину....