Ford модернизировал производство двигателей в России - автоновости

Вслед за седаном Peugeot 301 новая преселективная трансмиссия ETG теперь предлагается на соплатформенном Citroen С-Elysee. Российские дилеры французской марки уже принимают заявки на эту модификацию....
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