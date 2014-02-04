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В России хотят запретить знаки «Стоянка запрещена» - автоновости
4-02-2014, 00:21, Автоновости Вслед за автомобилем Honda Fit нового поколения концерн Honda представил две новых модификации тюнингованного кроссовера Mugen Vezel Concept....
29-06-2015, 23:50, Автоновости В воскресенье 28 июня телевизионная компания BBC показала последнюю серию Top Gear с участием легендарного ведущего Джереми Кларксона. Эта серия также стала заключительной в 22 сезоне телешоу....
13-11-2016, 12:42, Автоновости «Покорить горную вершину значило сделать что-то конкретное, ощутимое и неоспоримое», так выразился американский журналист-альпинист Джон Кракауэр в своей книге о восхождении на Эверест. Китайская...
2-04-2017, 04:49, Автоновости Исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ), охватившее более 4000 кредиторов, показало, что на первое марта нынешнего года средняя сумма автокредита составляет 677 400 рублей....
26-06-2016, 11:58, Автоновости Обновленный 7-местный кроссовер Chevrolet Trailblazer предлагает клиентам более солидный экстерьер и больше ездового комфорта....
3-02-2014, 21:14, Автоновости Немецкий автопроизводитель Audi по итогам 2013 года реализовал на российском рынке 36 150 своих автомобилей....
17-11-2013, 23:00, Автоновости Компания Opel представила обновленный вариант модели Astra. Выход новинки на рынок намечен на первый квартал следующего года. Изменений совсем немного. Главным из них является 136-сильный дизель,...
13-09-2014, 12:52, Автоновости На китайский рынок выходят две новых модели: внедорожник и пикап местного автопроизводителя Gonow....
10-04-2014, 21:30, Автоновости Британский производитель премиальных автомобилей Bentley Motors готовиться представить на автосалоне в Пекине концепт нового автомобиля с гибридной силовой установкой....
16-08-2014, 10:52, Автоновости Самый мощный автомобиль российской марки Lada появится в продаже во второй половине 2015 года....