На старт WTCC в Монце выйдет вторая Lada

Американец Кевин Глизон дебютирует в WTCC за рулем автомобиля Lada. Вторая Vesta команды RC Motorsport выйдет на старт итальянского этапа в Монце, где Глизон присоединится к еще одному новичку Янну Эрлахеру.Глизон занял пятое место в общем зачете дебютного сезона TCR. На его счету значилось две победы, после чего он принял участие в некоторых гонках и в прошлом сезоне.Объявление о второй Lada означает, что на старт второго этапа сезона в Италии выйдут уже 16 автомобилей.30-летний гонщик впервые сядет за руль Vesta во вторник днем на базе RC в Маньи-Куре, после чего отправится в Монцу.«До прошлого уик-энда мы всё еще думали, как вернуться в TCR, так что резкий переход в WTCC через неделю произошел неожиданно, – признался Глизон. – Я внимательно слежу за этой серией уже нескольких лет. Меня впечатляет уровень профессионализма гонщиков, поэтому я сразу ухватился за возможность выступить в составе RC.Я с нетерпением жду возможности присоединиться к высококлассным гонщикам этой серии. Пожалуй, главный недостаток заключается в том, что всё определилось довольно поздно, и за руль я сяду только сегодня. По этой причине я не питаю больших ожиданий от уик-энда в Монце».Несмотря на то, что о соглашении пока не объявили официально, RC надеется задействовать Глизона в остальных гонках сезона.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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