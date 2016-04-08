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Honda Civic Type R побила рекорд Нордшляйфе - автоновости
8-04-2016, 06:51, Автоновости 25 послевоенных Series I вернутся в строй после 68 лет забвения....
21-08-2016, 12:45, Автоновости Успех «паркетника» Citroen C4 Cactus на европейском рынке подтолкнул французскую компанию к заимствованию удачного дизайна при создании хэтчбека C3 нового поколения....
28-02-2014, 13:13, Автоновости Росстандарт рассмотрит просьбу отозвать сертификацию у некоторых моделей Volkswagen для российского рынка....
18-12-2016, 04:40, Автоновости Итальянский седан имеет все шансы получить 350-сильный двигатель....
1-05-2014, 23:10, Автоновости Специально для рынка Кувейта, где особым спросом пользуются крупные автомобили со сверхмощными силовыми агрегатами, японский бренд Lexus выпустил лимитированную версию внедорожника LX 570 под...
27-06-2015, 07:03, Автоновости Российские чиновники подумывают о том, чтобы увеличить экспорт отечественных машин за рубеж для поддержки российского автопрома....
14-03-2015, 10:47, Автоновости Японская компания Yamaha выходит на автомобильный рынок Европы....
19-02-2014, 14:32, Автоновости Производитель автомобильных шин, компания Nokian Tyres, представила концепт инновационной зимней «резины»....
8-10-2015, 00:08, Автоновости Nissan покажет мультимедийный концепт-кар....
11-04-2017, 00:49, Автоновости Организаторы конкурса World Car of the Year (WCOTY, «Всемирный автомобиль года») назвали финалистов 2017. Впервые за недолгую историю конкурса в финал прошли исключительно кроссоверы. За звание...