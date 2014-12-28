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Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки

Гонщик Yamaha Маверик Виньялес в третьей тренировке проехал лучший круг уик-энда MotoGP в Остине, в которой восемь гонщиков, включая Марка Маркеса и Хорхе Лоренсо, упали со своих байков.

Поскольку температура трассы опустилась на 20 градусов по Цельсию по сравнению с пятницей, в первые 15 минут пять гонщиков не справились с управлением и допустили падения.

По мнению гонщиков, дорожному полотну не хватало сцепления, и к тому же оно было более влажным и ухабистым по сравнению с прошлым годом.

Первым не удержал свой байк на трассе новичок Suzuki Алекс Ринс. В 19-м повороте первого круга он вылетел с трассы и получил разрыв сухожилия левого запястья, в результате чего не примет участия в оставшихся сессиях уик-энда.

Во втором повороте счетчик падений зафиксировал Альваро Баутисту, заводского гонщика Ducati Андреа Довизиозо и Сэма Лоуэса. Напарник последнего Алейш Эспаргаро не справился с управлением в 13-м повороте.

В середине сессии стало относительно спокойнее, однако затем Марк Маркес, Андреа Янноне и Эспаргаро упали в 18-м, 19-м и 14-м поворотах в течение всего двух минут.

Поскольку трасса была скользкой, только в последние пять минут семь гонщиков смогли прибавить по сравнению со своими лучшими временами.

Маркес в первые десять минут проехал круг за 2.04,687, и долгое время это был лучший результат субботы, пока за пять минут до конца действующий чемпион мира снова не вылетел с трассы.

Кэл Кратчлоу из LCR Honda после этого переместился на первое место с кругом 2.04,677, после чего уже Виньялес взял всё под свой контроль.

Лидер чемпионата проехал круг за 2.04,241, а затем и вовсе обновил рекорд уик-энда – 2.03,979 – в последнюю минуту.

Это время оказалось на 0,082 секунды быстрее пятничного результата Маркеса, и на 0,377 секунды – Дани Педросы, ставшего вторым в сессии, в то время как Кратчлоу занял третью строчку с отставанием в 0,698 секунды.

Маркес оказался на четвертом месте, опередив гонщиков команд-сателлитов Скотта Реддинга, Джека Миллера, Иоханна Зарко, Лориса База, Тито Рабата и Данило Петруччи.

В итоге во второй сегмент квалификации проходят Виньялес, Маркес, Педроса, Зарко, Кратчлоу, Росси – занявший 15-е место в третьей тренировке, – Довициозо, Реддинг, Фольгер и Янноне.

Круг Миллера не смог сдвинуть Янноне с последнего места на попадание во второй сегмент, в то время как Хорхе Лоренсо придется принимать участие в первом сегменте квалификации. Гонщик Ducati упал в 19-м повороте под конец сессии и в итоге занял 12-е место в обобщенной таблице.
Поз.
Гонщик
Команда
Время
Отст.
Круги
1.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
2.03,979
 
14
2.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Дани Педроса
Repsol Honda Team
2.04,296
+0,317
16
3.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Кэл Кратчлоу
LCR Honda
2.04,677
+0,698
15
4.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Марк Маркес
Repsol Honda Team
2.04,687
+0,708
9
5.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
2.04,956
+0,977
15
6.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
2.05,272
+1,293
17
7.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
2.05,653
+1,674
13
8.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Лорис Баз
Reale Avintia Racing
2.05,752
+1,773
14
9.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Тито Рабат
Team EG 0,0 Marc VDS
2.05,768
+1,789
14
10.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
2.05,872
+1,893
16
11.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Андреа Довициозо
Ducati Team
2.05,910
+1,931
11
12.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Хорхе Лоренсо
Ducati Team
2.05,930
+1,951
13
13.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
2.06,127
+2,148
12
14.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Эктор Барбера
Reale Avintia Racing
2.06,188
+2,209
12
15.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
2.06,915
+2,936
14
16.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
2.07,538
+3,559
4
17.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
2.08,257
+4,278
14
18.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
2.08,350
+4,371
11
19.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
2.09,044
+5,065
11
20.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
2.09,135
+5,156
7
21.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
2.10,418
+6,439
4
22.
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
2.12,196
+8,217
6
 
Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Алекс Ринс
Team Suzuki ECSTAR
 
 
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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