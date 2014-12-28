Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки
Гонщик Yamaha Маверик Виньялес в третьей тренировке проехал лучший круг уик-энда MotoGP в Остине, в которой восемь гонщиков, включая Марка Маркеса и Хорхе Лоренсо, упали со своих байков.Поскольку температура трассы опустилась на 20 градусов по Цельсию по сравнению с пятницей, в первые 15 минут пять гонщиков не справились с управлением и допустили падения.По мнению гонщиков, дорожному полотну не хватало сцепления, и к тому же оно было более влажным и ухабистым по сравнению с прошлым годом.Первым не удержал свой байк на трассе новичок Suzuki Алекс Ринс. В 19-м повороте первого круга он вылетел с трассы и получил разрыв сухожилия левого запястья, в результате чего не примет участия в оставшихся сессиях уик-энда.Во втором повороте счетчик падений зафиксировал Альваро Баутисту, заводского гонщика Ducati Андреа Довизиозо и Сэма Лоуэса. Напарник последнего Алейш Эспаргаро не справился с управлением в 13-м повороте.В середине сессии стало относительно спокойнее, однако затем Марк Маркес, Андреа Янноне и Эспаргаро упали в 18-м, 19-м и 14-м поворотах в течение всего двух минут.Поскольку трасса была скользкой, только в последние пять минут семь гонщиков смогли прибавить по сравнению со своими лучшими временами.Маркес в первые десять минут проехал круг за 2.04,687, и долгое время это был лучший результат субботы, пока за пять минут до конца действующий чемпион мира снова не вылетел с трассы.Кэл Кратчлоу из LCR Honda после этого переместился на первое место с кругом 2.04,677, после чего уже Виньялес взял всё под свой контроль.Лидер чемпионата проехал круг за 2.04,241, а затем и вовсе обновил рекорд уик-энда – 2.03,979 – в последнюю минуту.Это время оказалось на 0,082 секунды быстрее пятничного результата Маркеса, и на 0,377 секунды – Дани Педросы, ставшего вторым в сессии, в то время как Кратчлоу занял третью строчку с отставанием в 0,698 секунды.Маркес оказался на четвертом месте, опередив гонщиков команд-сателлитов Скотта Реддинга, Джека Миллера, Иоханна Зарко, Лориса База, Тито Рабата и Данило Петруччи.В итоге во второй сегмент квалификации проходят Виньялес, Маркес, Педроса, Зарко, Кратчлоу, Росси – занявший 15-е место в третьей тренировке, – Довициозо, Реддинг, Фольгер и Янноне.Круг Миллера не смог сдвинуть Янноне с последнего места на попадание во второй сегмент, в то время как Хорхе Лоренсо придется принимать участие в первом сегменте квалификации. Гонщик Ducati упал в 19-м повороте под конец сессии и в итоге занял 12-е место в обобщенной таблице. Поз. Гонщик Команда Время Отст. Круги 1. Маверик Виньялес Movistar Yamaha MotoGP 2.03,979
14 2. Дани Педроса Repsol Honda Team 2.04,296 +0,317 16 3. Кэл Кратчлоу LCR Honda 2.04,677 +0,698 15 4. Марк Маркес Repsol Honda Team 2.04,687 +0,708 9 5. Скотт Реддинг Octo Pramac Racing 2.04,956 +0,977 15 6. Джек Миллер Team EG 0,0 Marc VDS 2.05,272 +1,293 17 7. Йоханн Зарко Monster Yamaha Tech 3 2.05,653 +1,674 13 8. Лорис Баз Reale Avintia Racing 2.05,752 +1,773 14 9. Тито Рабат Team EG 0,0 Marc VDS 2.05,768 +1,789 14 10. Данило Петруччи Octo Pramac Racing 2.05,872 +1,893 16 11. Андреа Довициозо Ducati Team 2.05,910 +1,931 11 12. Хорхе Лоренсо Ducati Team 2.05,930 +1,951 13 13. Йонас Фольгер Monster Yamaha Tech 3 2.06,127 +2,148 12 14. Эктор Барбера Reale Avintia Racing 2.06,188 +2,209 12 15. Валентино Росси Movistar Yamaha MotoGP 2.06,915 +2,936 14 16. Алейш Эспаргаро Aprilia Racing Team Gresini 2.07,538 +3,559 4 17. Брэдли Смит Red Bull KTM Factory Racing 2.08,257 +4,278 14 18. Альваро Баутиста Pull & Bear Aspar Team 2.08,350 +4,371 11 19. Пол Эспаргаро Red Bull KTM Factory Racing 2.09,044 +5,065 11 20. Карел Абрахам Pull & Bear Aspar Team 2.09,135 +5,156 7 21. Сэм Лоуэс Aprilia Racing Team Gresini 2.10,418 +6,439 4 22. Андреа Янноне Team Suzuki ECSTAR 2.12,196 +8,217 6
Алекс Ринс Team Suzuki ECSTAR
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