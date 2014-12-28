ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Гран При США: Маверик Виньялес лидер третьей тренировки Гонщик Yamaha Маверик Виньялес в третьей тренировке проехал лучший круг уик-энда MotoGP в Остине, в которой восемь гонщиков, включая Марка Маркеса и Хорхе Лоренсо, упали со своих байков. Поскольку температура трассы опустилась на 20 градусов по Цельсию по сравнению с пятницей, в первые 15 минут пять гонщиков не справились с управлением и допустили падения. По мнению гонщиков, дорожному полотну не хватало сцепления, и к тому же оно было более влажным и ухабистым по сравнению с прошлым годом. Первым не удержал свой байк на трассе новичок Suzuki Алекс Ринс. В 19-м повороте первого круга он вылетел с трассы и получил разрыв сухожилия левого запястья, в результате чего не примет участия в оставшихся сессиях уик-энда. Во втором повороте счетчик падений зафиксировал Альваро Баутисту, заводского гонщика Ducati Андреа Довизиозо и Сэма Лоуэса. Напарник последнего Алейш Эспаргаро не справился с управлением в 13-м повороте. В середине сессии стало относительно спокойнее, однако затем Марк Маркес, Андреа Янноне и Эспаргаро упали в 18-м, 19-м и 14-м поворотах в течение всего двух минут. Поскольку трасса была скользкой, только в последние пять минут семь гонщиков смогли прибавить по сравнению со своими лучшими временами. Маркес в первые десять минут проехал круг за 2.04,687, и долгое время это был лучший результат субботы, пока за пять минут до конца действующий чемпион мира снова не вылетел с трассы. Кэл Кратчлоу из LCR Honda после этого переместился на первое место с кругом 2.04,677, после чего уже Виньялес взял всё под свой контроль. Лидер чемпионата проехал круг за 2.04,241, а затем и вовсе обновил рекорд уик-энда – 2.03,979 – в последнюю минуту. Это время оказалось на 0,082 секунды быстрее пятничного результата Маркеса, и на 0,377 секунды – Дани Педросы, ставшего вторым в сессии, в то время как Кратчлоу занял третью строчку с отставанием в 0,698 секунды. Маркес оказался на четвертом месте, опередив гонщиков команд-сателлитов Скотта Реддинга, Джека Миллера, Иоханна Зарко, Лориса База, Тито Рабата и Данило Петруччи. В итоге во второй сегмент квалификации проходят Виньялес, Маркес, Педроса, Зарко, Кратчлоу, Росси – занявший 15-е место в третьей тренировке, – Довициозо, Реддинг, Фольгер и Янноне. Круг Миллера не смог сдвинуть Янноне с последнего места на попадание во второй сегмент, в то время как Хорхе Лоренсо придется принимать участие в первом сегменте квалификации. Гонщик Ducati упал в 19-м повороте под конец сессии и в итоге занял 12-е место в обобщенной таблице.

Поз.

Гонщик

Команда

Время

Отст.

Круги

1.

Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

2.03,979



14

2.

Дани Педроса

Repsol Honda Team

2.04,296

+0,317

16

3.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

2.04,677

+0,698

15

4.

Марк Маркес

Repsol Honda Team

2.04,687

+0,708

9

5.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

2.04,956

+0,977

15

6.

Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

2.05,272

+1,293

17

7.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

2.05,653

+1,674

13

8.

Лорис Баз

Reale Avintia Racing

2.05,752

+1,773

14

9.

Тито Рабат

Team EG 0,0 Marc VDS

2.05,768

+1,789

14

10.

Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

2.05,872

+1,893

16

11.

Андреа Довициозо

Ducati Team

2.05,910

+1,931

11

12.

Хорхе Лоренсо

Ducati Team

2.05,930

+1,951

13

13.

Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

2.06,127

+2,148

12

14.

Эктор Барбера

Reale Avintia Racing

2.06,188

+2,209

12

15.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

2.06,915

+2,936

14

16.

Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

2.07,538

+3,559

4

17.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

2.08,257

+4,278

14

18.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

2.08,350

+4,371

11

19.

Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

2.09,044

+5,065

11

20.

Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

2.09,135

+5,156

7

21.

Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

2.10,418

+6,439

4

22.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

2.12,196

+8,217

6



Алекс Ринс

Team Suzuki ECSTAR





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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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