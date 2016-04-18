ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Шварцман выиграл субботнюю квалификацию в Монце Гонщик российской программы SMP Racing Роберт Шварцман завоевал свой первый поул в Еврокубке Формулы Renault 2.0, выиграв квалификацию первого этапа в Монце. В преддверии квалификации 30 участников были поделены на две группы. По результатам во второй группе 17-летний пилот из Санкт-Петербурга показал лучшее время, опередив на 0,160 секунды напарника по команде R-ace GP Уилла Палмера. В первой группе быстрейшим оказался Габриэль Обри. Француз проехал практически на полсекунды медленнее Шварцмана и поделит с ним первый ряд стартового решётки. Ещё один участник SMP Racing Александр Вартанян квалифицировался десятым. Первая гонка в Монце стартует в субботу в 15:00 по московскому времени. Вторая квалификация и гонка пройдут в воскресенье. Напомним, что в 2016 году Роберт выступил в двух первенствах Формулы Renault 2.0: Еврокубке и Северо-Европейском кубке (NEC). По итогам сезона россиянин занял восьмое место в Еврокубке и шестое – в NEC. В зачёте новичков серии расположился на четвертом месте в Еврокубке и на третьем – в NEC.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Себастьен Лёб завершил свой первый этап Мирового ралли-кросса в Португалии на пятом месте, тогда как его бывший соперник в WRC Петтер Сольберг оформил победу. Сольберг сразу же захватил лидерство,... Подробнее Судя по всему, планы Формулы 1 по внесению радикальных изменений в регламент-2017 начинаются понемногу "размываться". На последнем заседании технической рабочей группы большинством голосов было... Подробнее В Красноярске завершился Кубок Сибири и Дальнего Востока среди женских команд памяти Ольги Ивановой. Обладателем главного трофея стали волейболистки «Енисея», в финале одержавшие победу над... Подробнее В субботу, 1 октября, на озере Теплое в поселке Лозовый (Партизанский ГО) пройдут открытые краевые соревнования по гребле на лодках «дракон». В состязаниях примут участие команды из Владивостока,... Подробнее В конце этой недели Пепе Ориола рассчитывает принять участие в тестовой сессии на трассе Каталунья в рамках подготовки в выступлению предстоящем сезоне мирового Туринга.... Подробнее В Honda приняли решение к предстоящему сезону поменять архитектуру двигателя, чтобы решить проблему отставания от других производителей. Многие предполагали, что японские мотористы решатся на... Подробнее В Арсеньеве прошел открытый турнир города по настольному теннису. Собрал он рекордное количество участников, объединенных особым отношением к этому вполне доступному и мобильному виду спорта.... Подробнее Пилот McLaren-Honda Дженсон Баттон не верит в то, что большая свобода в выборе шин в сезоне-2016 сыграет большую роль в итоговом результате того или иного Гран При. В следующем году Pirelli сделает... Подробнее Как стало известно AUTOSPORT, новая машина Froce India скорее всего не появится на трассе до заключительных предсезонных тестов Барселоне. Команда из Сильверстоуна уже пропустила сессию в Хересе,... Подробнее Во Владивостоке прошел чемпионат по восточному боевому единоборству кудо среди начинающих поясов. Для 60 спортсменов, представляющих спортивные клубы города, соревнования стали серьезным испытанием.... Подробнее