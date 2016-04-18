Роберт Шварцман выиграл субботнюю квалификацию в Монце
Гонщик российской программы SMP Racing Роберт Шварцман завоевал свой первый поул в Еврокубке Формулы Renault 2.0, выиграв квалификацию первого этапа в Монце.В преддверии квалификации 30 участников были поделены на две группы. По результатам во второй группе 17-летний пилот из Санкт-Петербурга показал лучшее время, опередив на 0,160 секунды напарника по команде R-ace GP Уилла Палмера.В первой группе быстрейшим оказался Габриэль Обри. Француз проехал практически на полсекунды медленнее Шварцмана и поделит с ним первый ряд стартового решётки.Ещё один участник SMP Racing Александр Вартанян квалифицировался десятым.Первая гонка в Монце стартует в субботу в 15:00 по московскому времени. Вторая квалификация и гонка пройдут в воскресенье.Напомним, что в 2016 году Роберт выступил в двух первенствах Формулы Renault 2.0: Еврокубке и Северо-Европейском кубке (NEC). По итогам сезона россиянин занял восьмое место в Еврокубке и шестое – в NEC. В зачёте новичков серии расположился на четвертом месте в Еврокубке и на третьем – в NEC.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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