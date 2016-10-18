ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global собрал во Владивостоке несколько тысяч зрителей

21 апреля во Владивостоке состоялся турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 63.

Главным событием вечера стал титульный бой в легком весе (70.3 кг) между действующим чемпионом организации Магомедсайгидом Алибековым и спортсменом из Казахстана Куатом Хамитовым. Бой продлился все отведенные 5 раундов, по итогам которых хозяин клетки отстоял свой чемпионский пояс. По окончании поединка Куат попросил Алибекова о незамедлительном реванше в Алматы, на что чемпион ответил согласием.

В со-главном бою вечера состоялся долгожданный реванш между Владимиром Минеевым и бразильским атлетом Майкелем Фалькао. Напомним, южноамериканец стал единственным соперником "Волжанина", сумевшим нанести ему поражение. На этот раз Владимир не оставил никаких шансов Майкелю, отправив бразильца в технический нокаут в первом раунде.

Любимец местной публики Геннадий Ковалев на этот раз не смог порадовать своих поклонников, проиграв удушающим приемом бразильскому бойцу Хорхе Цезарио де Оливейре. Этот результат стал главной сенсацией турнира Fight Nights Global 63 и шагом назад для Ковалева, упустившего шанс стать претендентом номер один на бой с чемпионом в полусреднем весе.





Полные результаты турнира:





Главный бой вечера. Титульный поединок. 70.3 kg 5х5

Куат Хамитов (Казахстан) – Магомедсайгид Алибеков (Россия). Победа Алибеков (большинством решением судей).





83.9 kg 3х5

Майкель Фалькао (Бразилия) – Владимир Минеев (Россия). Победа Минеев (ТКО, 1р).





77.1 kg 3х5

Хорхе Цезарио Де Оливейра (Бразилия) - Геннадий Ковалев (Россия). Победа Оливейра (удушающий прием, 3р).





83.9 kg 3х5

Андреас Михайлидис (Греция) – Евгений Шаломаев (Россия). Победа Михайлидис (ТКО, 1р).





93.0 kg 3x5

Сергей Калинин (Россия) - Михаил Кабаргин (Россия). Победа Кабаргин (ТКО, 2р).





83.9 kg 3x5

Константин Караульных (Россия) –Константин Юрченко (Россия). Победа Караульных (КО, 2р).





70.3 kg 3x5

Хушкадам Завурбеков (Россия) - Дмитрий Горобец (Россия). Победа Горобец (удушающий прием, 1р).





61.2 kg 3x5

Камо Авагян (Россия) – Роман Туркан-Суринович (Россия). Победа Авагян (болевой прием, 2р).





77.1 kg 3x5

Магомед Шейхмагoмедов (Россия) - Сергей Лесников (Россия). Победа Лесников (удушающий прием, 1р).





Пресс-центр Fight Nights Global





Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 11:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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