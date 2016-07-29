Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Audi привезла новый Q5 в Россию - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:50      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
За год чистый убыток АвтоВАЗа вырос в восемь раз - автоновости
29-07-2016, 19:54, Автоновости
Убыток АвтоВАЗа в I-ом полугодии составил 27,6 млрд рублей....
Подробнее
DongFeng привезет в Россию собственную копию Nissan Qashqai - автоновости
19-03-2015, 16:07, Автоновости
Китайский автопроизводитель DongFeng планирует вывести на российский рынок свой новый бюджетный кроссовер АХ7....
Подробнее
Переход на двигатели стандарта Евро-5 откладывается на год - автоновости
6-08-2014, 09:48, Автоновости
Полный переход российских транспортных средств на экологический стандарт Евро-5 откладывается до конца будущего года....
Подробнее
Volkswagen представил в Париже новый концептуальный спорт-кар XL Sport - автоновости
3-10-2014, 04:09, Автоновости
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал на Парижском автосалоне спортивную модификацию своего гибридного автомобиля XL1....
Подробнее
Названа дата выхода первого эпизода шоу The Grand Tour - автоновости
18-09-2016, 09:01, Автоновости
Новое шоу Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда начнется 18 ноября....
Подробнее
Mazda наладит производство своих двигателей в России - автоновости
3-09-2016, 05:01, Автоновости
«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» построит в России собственный завод....
Подробнее
В Россию приехали еще две модели китайской марки Haval - автоновости
21-07-2015, 10:46, Автоновости
На российский рынок вышли еще два премиальных внедорожника от китайского бренда Haval....
Подробнее
Volkswagen обновить линейку своих коммерческих автомобилей - автоновости
28-09-2014, 03:03, Автоновости
Немецкий автопроизводитель Volkswagen готовится представить обновленное семейство коммерческих автомобилей T....
Подробнее
Московский юрист попытался доказать незаконность платных парковок в столице - автоновости
30-10-2015, 07:00, Автоновости
Верховный суд РФ в очередной раз подтвердил законность платных парковок на территории Москвы....
Подробнее
Jeep Jeepster покинул
8-02-2014, 17:33, Автоновости
Интернет облетели фотографии прототипа нового бюджетного вседорожника Jeep, на которых автомобиль впервые запечатлен в собственном кузове....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU