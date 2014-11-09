Toyota FT-4X может стать серийной - автоновости

Ежегодно зарубежные автопроизводители выводят на российский рынок множество новинок. Но ни одна, даже самая яркая из них, не вызывает такого интереса, как «плоды» нашего автопрома. Пусть поначалу они...
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