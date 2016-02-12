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На Сочи Автодроме завершается подготовка инфраструктуры к Гран При России

До прибытия команд Формулы 1 в Сочи остается чуть больше недели. С 27 по 30 апреля на Сочи Автодроме пройдет этап FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017.

В это время для всех служб на трассе начинается самая горячая пора.

Паддок Сочи Автодрома обрел новые черты – на трассе смонтированы объекты временной инфраструктуры для Гран При. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы главной кухни паддока для компании "Do&Co", обеспечивающей кейтеринг высочайшего уровня для гостей Paddock Club. Также на территории трассы уже смонтированы склады для нужд команд, склад Pirelli и боксы гонок поддержки.

В воскресенье 16 апреля на автодром из Новороссийска прибыли первые морские грузы команд Ф1. Совсем скоро на трассу доставят и авиагрузы.

Преобразилась и сама гоночная трасса – на стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента. Свежее покрытие появилось и в зоне вылета в районе последнего 18-го поворота – традиционно это цвета российского триколора.

Кроме того, изменения коснулись и зоны вылета в районе шиканы второго поворота – теперь там установлены дополнительные искусственные «лежачие полицейские» общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит предупредить маневры необходимо пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества.

Еще раньше, в начале этого года, согласно новым требованиям FIA, продиктованным возросшими скоростями болидов, на Сочи Автодроме усилили систему защитных барьеров TecPro во втором, четвёртом и тринадцатом поворотах.

Также 17 апреля на трассе начинает свою работу технический персонал FOM и представители телевещательных компаний.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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