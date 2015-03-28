Приморские кудоисты завоевали на Первенстве России 14 медалей
В Москве завершилось XXIV Первенство России по восточному боевому единоборству кудо, в котором приняли участие ведущие спортсмены страны 12-17 лет, прошедшие предварительный отбор на соревнованиях в своих федеральных округах.
Дальний Восток представляли победители и призеры окружного первенства из Приморского края. Несмотря на острую конкуренцию, приморцы смогли показать все свое мастерство и волю к победе, завоевав по итогам соревнований четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
Руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин поздравил с высокими достижениями спортсменов и тренеров.
- На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты являются одними из лидеров в стране как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров. Это большой труд всей федерации, тренеров и, конечно же, самих ребят. Нашим прославленным чемпионам мира подрастает достойная смена, которой мы по праву гордимся, - подчеркнул Александр Ясин.
Победители и призеры Первенства России по кудо:
I место – Ишпулатов Достонбек (юниоры, категория 230 ед., Владивосток)
I место – Манукян Нарек (юниоры, категория 250 ед., Владивосток)
I место – Макогонов Данил (юноши, категория 230 ед., Владивосток)
I место – Кравец Валерия (девушки до 200 ед., Партизанск)
II место – Колов Игорь (юниоры, категория 250 ед., Владивосток)
II место – Ерзнукаев Амирхан (юниоры, категория 260 ед., Находка)
II место – Михайлюк Александр (юноши, категория 200 ед., Владивосток)
II место – Артюх Даниил (юноши, категория 220 ед., Владивосток)
II место – Агафонов Владислав (юноши, категория 230 ед., Уссурийск)
II место – Яковенко Ксения (девушки свыше 200 ед., Владивосток)
III место – Логиновских Роман (юниоры, категория 240 ед., Владивосток)
III место – Бахтин Владимир (юниоры, категория свыше 260 ед., Артем)
III место – Шевченко Ольга (юниорки, абсолютная категория, Уссурийск)
III место – Жеребцов Данил (юноши, категория 240 ед., Владивосток)
Пресс-служба федерации Кудо ДВФО http://kudo-dv.ru/
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