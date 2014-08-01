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Аниматоры на детский праздник в Алматы — лучшее предложение от ивент-агентства «Супер Той»

Любящие родители хотят, чтобы у ребенка остались самые яркие и теплые воспоминания о детстве, в том числе о приятных встречах, веселых праздниках, играх и развлечениях. Как организовать детский праздник с насыщенной и увлекательной программой, когда катастрофически не хватает времени, а на ум не приходит никаких идей? Простой и беспроигрышный вариант — пригласить аниматоров: http://supertoy.kz/uslugi/detskij-prazdnik/animatoryi-na-detskiy-prazdnik.

аниматоры

Команда профессионального ивент-агентства «Супер Той» подготовит и проведет торжество, тематическую вечеринку, день рождения и любой другой праздник для ваших детей по авторскому сценарию с интересной программой, конкурсами, квестами, играми и сюрпризами. Довольны останутся и дети, и родители!

Детские аниматоры в Алматы: мир любимых сказок и мультфильмов

Агентство «Супер Той» предлагает большой выбор увлекательных программ для детей. К вам на праздник придут любимые герои из популярных современных мультиков или старых добрых сказок. Самые популярные персонажи:

  • Алладин и Жасмин;
  • Бэтмен и женщина-кошка;
  • Железный человек;
  • Капитан Америка и Фея;
  • Клоуны;
  • Радужная Фея;
  • Робокары;
  • Пираты;
  • Смуфрики;
  • Белоснежка;
  • Волшебники страны Оз;
  • Свинка Пеппа;
  • Фиксики;
  • Лего;
  • Лунтик;
  • Микки и Минни Маус;
  • Миньоны;
  • Монстр Хай;
  • Мимы;
  • Холодное Сердце;
  • Человек-паук;
  • Энгри Бердс.

Знаменитые герои проведут конкурсы, устроят танцы и игры, обеспечат полезный и увлекательный досуг для детей любого возраста, а также проследят за порядком и безопасностью малышей.

Почему выбирают корпорацию развлечений «Супер Той»:

  • только профессиональные аниматоры, понимающие психологию детей и умеющие ладить с малышами любого возраста;
  • гибкая ценовая политика — организация праздников для деток на любой бюджет;
  • огромный каталог аниматоров – персонажи сказок, мультиков и комиксов;
  • комплексный подход — агентство не только предоставляет аниматоров, но и помогает организовать праздник «под ключ»;
  • дополнительные услуги — фото и видео сопровождение, помощь в аренде помещения, декоре и т.д.;
  • опыт работы на рынке ивент услуг — с 2008 года.

аниматоры

Пригласить аниматоров можно на дом, в кафе или на природу, в детский сад или школу. Ваши дети и гости останутся в восторге, а вы избавите себя от головной боли и проблем с решение организационных вопросов.

Ивент-агентство «Супер Той» ждет ваших звонков — праздник близко!





Опубликовано:   Сегодня, 12:38      |      Категория:  Все новости
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