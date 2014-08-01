ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Аниматоры на детский праздник в Алматы — лучшее предложение от ивент-агентства «Супер Той» Любящие родители хотят, чтобы у ребенка остались самые яркие и теплые воспоминания о детстве, в том числе о приятных встречах, веселых праздниках, играх и развлечениях. Как организовать детский праздник с насыщенной и увлекательной программой, когда катастрофически не хватает времени, а на ум не приходит никаких идей? Простой и беспроигрышный вариант — пригласить аниматоров: http://supertoy.kz/uslugi/detskij-prazdnik/animatoryi-na-detskiy-prazdnik. Команда профессионального ивент-агентства «Супер Той» подготовит и проведет торжество, тематическую вечеринку, день рождения и любой другой праздник для ваших детей по авторскому сценарию с интересной программой, конкурсами, квестами, играми и сюрпризами. Довольны останутся и дети, и родители! Детские аниматоры в Алматы: мир любимых сказок и мультфильмов Агентство «Супер Той» предлагает большой выбор увлекательных программ для детей. К вам на праздник придут любимые герои из популярных современных мультиков или старых добрых сказок. Самые популярные персонажи: Алладин и Жасмин;

Бэтмен и женщина-кошка;

Железный человек;

Капитан Америка и Фея;

Клоуны;

Радужная Фея;

Робокары;

Пираты;

Смуфрики;

Белоснежка;

Волшебники страны Оз;

Свинка Пеппа;

Фиксики;

Лего;

Лунтик;

Микки и Минни Маус;

Миньоны;

Монстр Хай;

Мимы;

Холодное Сердце;

Человек-паук;

Энгри Бердс. Знаменитые герои проведут конкурсы, устроят танцы и игры, обеспечат полезный и увлекательный досуг для детей любого возраста, а также проследят за порядком и безопасностью малышей. Почему выбирают корпорацию развлечений «Супер Той»: только профессиональные аниматоры, понимающие психологию детей и умеющие ладить с малышами любого возраста;

гибкая ценовая политика — организация праздников для деток на любой бюджет;

огромный каталог аниматоров – персонажи сказок, мультиков и комиксов;

комплексный подход — агентство не только предоставляет аниматоров, но и помогает организовать праздник «под ключ»;

дополнительные услуги — фото и видео сопровождение, помощь в аренде помещения, декоре и т.д.;

опыт работы на рынке ивент услуг — с 2008 года. Пригласить аниматоров можно на дом, в кафе или на природу, в детский сад или школу. Ваши дети и гости останутся в восторге, а вы избавите себя от головной боли и проблем с решение организационных вопросов. Ивент-агентство «Супер Той» ждет ваших звонков — праздник близко!







Опубликовано: Сегодня, 12:38 | Категория: Все новости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В школы Владивостока зачислены 13 подростков с Украины. Ребята пойдут с 1 по 6 классы в девять школ. Среди них - СОШ №№ 9, 11, 13, 14, 18, 46, 51, 63 и 68. Еще двое детей из семей переселенцев... Подробнее Особый интерес к азартным играм среди жителей нашей страны и других государств появился сразу после того, как сеть интернет пополнилась виртуальными слотами. Теперь, чтобы получить добрую порцию... Подробнее В Луганске подан сигнал воздушной тревоги. Как сообщает РИА «Новости», в городе включились сирены, которые предупреждают о воздушном налете.... Подробнее «Целью данной акции было гражданско-патриотическое воспитание молодежи и всего населения города Владивостока. В рамках акции жители могли получить из рук волонтеров георгиевскую ленточку, тем самым... Подробнее Наладка связи на офисе – это достаточно длительный процесс, который требует немало затрат и зависит от многих факторов. Иногда в силу ряда причин телефонировать здание бывает невозможно.... Подробнее Теплообменники представляют собой устройства обеспечивающие обмен тепла между теплоносителями. Сфера их применения довольно обширна, начиная от бытовых приборов и заканчивая различными отраслями... Подробнее Интернет-магазин чизкейков под одноименным названием «Сheesecake» (г. Киев) предлагает широкий выбор удивительных десертов с различными начинками. Чизкейки, приготовленные по оригинальной рецептуре,... Подробнее Мы предлагаем услуги тем людям и компаниям, которые знают, как собственное время превратить в деньги. В наших тарифных планах вы не найдете предложения в стиле «дешевле чем у конкурентов»,... Подробнее Древесина — лучший материал для отделки интерьеров. Чтобы отделка была на высоком уровне необходимо выдержать одно стилевое решение всех деревянных элементов интерьера. Сделать это наилучшим... Подробнее Согласно данным статистики, в среднем за один день в городе, таком как Уфа, может скопиться более двадцати тонн отходов. Учитывая такие объемы, нетрудно себе представить, что может произойти, если... Подробнее