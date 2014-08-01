Аниматоры на детский праздник в Алматы — лучшее предложение от ивент-агентства «Супер Той»
Любящие родители хотят, чтобы у ребенка остались самые яркие и теплые воспоминания о детстве, в том числе о приятных встречах, веселых праздниках, играх и развлечениях. Как организовать детский праздник с насыщенной и увлекательной программой, когда катастрофически не хватает времени, а на ум не приходит никаких идей? Простой и беспроигрышный вариант — пригласить аниматоров: http://supertoy.kz/uslugi/detskij-prazdnik/animatoryi-na-detskiy-prazdnik.
Команда профессионального ивент-агентства «Супер Той» подготовит и проведет торжество, тематическую вечеринку, день рождения и любой другой праздник для ваших детей по авторскому сценарию с интересной программой, конкурсами, квестами, играми и сюрпризами. Довольны останутся и дети, и родители!
Детские аниматоры в Алматы: мир любимых сказок и мультфильмов
Агентство «Супер Той» предлагает большой выбор увлекательных программ для детей. К вам на праздник придут любимые герои из популярных современных мультиков или старых добрых сказок. Самые популярные персонажи:
Алладин и Жасмин;
Бэтмен и женщина-кошка;
Железный человек;
Капитан Америка и Фея;
Клоуны;
Радужная Фея;
Робокары;
Пираты;
Смуфрики;
Белоснежка;
Волшебники страны Оз;
Свинка Пеппа;
Фиксики;
Лего;
Лунтик;
Микки и Минни Маус;
Миньоны;
Монстр Хай;
Мимы;
Холодное Сердце;
Человек-паук;
Энгри Бердс.
Знаменитые герои проведут конкурсы, устроят танцы и игры, обеспечат полезный и увлекательный досуг для детей любого возраста, а также проследят за порядком и безопасностью малышей.
Почему выбирают корпорацию развлечений «Супер Той»:
только профессиональные аниматоры, понимающие психологию детей и умеющие ладить с малышами любого возраста;
гибкая ценовая политика — организация праздников для деток на любой бюджет;
огромный каталог аниматоров – персонажи сказок, мультиков и комиксов;
комплексный подход — агентство не только предоставляет аниматоров, но и помогает организовать праздник «под ключ»;
дополнительные услуги — фото и видео сопровождение, помощь в аренде помещения, декоре и т.д.;
опыт работы на рынке ивент услуг — с 2008 года.
Пригласить аниматоров можно на дом, в кафе или на природу, в детский сад или школу. Ваши дети и гости останутся в восторге, а вы избавите себя от головной боли и проблем с решение организационных вопросов.
Ивент-агентство «Супер Той» ждет ваших звонков — праздник близко!
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