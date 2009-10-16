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Способы повышения потенции: упражнения или таблетки?

xl-super-kapsuly.in.uaС годами проблема снижения потенции касается многих мужчин. Как пишет xl-super-kapsuly.in.ua, к 45 годам сила эрекции среднестатистического мужчины уменьшается вдвое по сравнению с 20-летним возрастом. Когда это происходит, это накладывает свою печать на качество жизни во многих сферах, так как неудачи на личном фронте сильно выбивают из колеи сильную половину человечества.

Избежать проблем с потенцией можно различными способами. Современной медицине знакомы следующие методы: упражнения Кегеля, физиологические процедуры, таблетки для повышения потенции, и даже хирургия. Каждый подход целесообразен только в некоторых пределах. Так что если сила эрекции начала вас разочаровывать, стоит определиться, каким образом её улучшить.

Упражнения и тренировки улучшают эрекцию абсолютно не травматичным способом, и дают наиболее продолжительный и надёжный результат. Но проблема в том, что для достижения эффекта необходимо ежедневно регулярно заниматься в течение многих месяцев, и эффект будет проявляться очень постепенно. Большинству же мужчин обычно нужен результат "здесь и сейчас".

С другой стороны, наиболее радикальным методом решения вопроса импотенции является хирургическое вмешательство. Безусловно, хирургия способна восстановить эректильную функцию даже в крайней стадии импотенции и в случае  получения значительных травм половых органов. Однако только это обычно я является причиной для такого серьёзного вмешательства в организм. Причина этого проста: во-первых, естественный механизм эрекции полового члена после хирургического вмешательства  будет в большинстве случаев уже невосстановим, а во-вторых, использование имплантов доставляет некоторые неудобства как во время полового акта, так и в повседневной жизни. К тому же, восстановление после операции занимает 2-3 месяца, в этот период придётся отказаться от половой жизни.

Золотой серединой можно по праву считать приём таблеток для повышения потенции. Они имеют двойное действие:

  • профилактическое - тренируют репродуктивную систему и восстанавливают её, если её функция ослабела;
  • ситуативное - приём одной капсулы обеспечивает сильную и длительную эрекцию на протяжении нескольких часов, что позволяет использовать препараты для успешного полового акта.

Таблетки для потенции действуют следующим образом. Действующее вещество наиболее известных препаратов - виагры, сиалиса, левитры - искусственно повышает содержание в крови ингибиторов ФДЭ-5, которые являются естественным регулятором силы эрекции.

Обычно эти ингибиторы вырабатываются мозгом при половом возбуждении и соответствующем эмоциональном состоянии и гормональном фоне. А когда с возрастом секреция этого вещества ослабляется, и её становится недостаточно для качественной эрекции, концентрацию ФДЭ-5 можно временно увеличить с помощью приёма капсулы, содержащей её. Источником указанного ингибитора в виагре, сиалисе и левитре являются соответственно силденафил, тадалафил и варденафил.





Опубликовано:   Сегодня, 12:34      |      Категория:  Новости
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