Назван «Всемирный автомобиль года» - автоновости

Назван «Всемирный автомобиль года»



Автор фото: фирма-производитель В рамках мотор-шоу в Нью-Йорке жюри конкурса World Car of the Year (WCOTY, «Всемирный автомобиль года») назвало победителя этого года В финале уверенную победу одержал Jaguar F-Pace, обошедший новые поколения Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Также британский кроссовер взял приз в категории «Лучший дизайн автомобиля года». Здесь за победу также боролись кабриолет Mercedes-Benz S-класса и кроссовер Toyota C-HR. В категории «Лучший роскошный автомобиль» победа досталась седану Mercedes-Benz E-класса, который вырвал ее у BMW 5-й серии и Volvo S90/V90. Лучшим спортивным автомобилем года стали Porsche 718 Boxster/Porsche 718 Cayman, на втором и третьем местах Audi R8 Spyder и McLaren 570S. В категории «Лучший «зеленый» автомобиль года выиграла Toyota Prius Prime. В финал также вышли Chevrolet Bolt и Tesla Model X. Лучшим городским автомобилем назван BMW i3, который обошел Citroen C3 и новый Suzuki Ignis. В прошлом году победу в абсолютном зачете одержал родстер Mazda MX-5/Miata. В жюри конкурса World Car of the Year входят более 70 журналистов из 20 стран. Россию представляет главный редактор Motorpage.ru Иван Владимиров. Для участия в конкурсе автомобиль должен продаваться минимум на двух континентах.

Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 16:42 | Категория: Автоновости

