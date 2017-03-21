Назван «Всемирный автомобиль года» - автоновости

В рамках мотор-шоу в Нью-Йорке жюри конкурса World Car of the Year (WCOTY, «Всемирный автомобиль года») назвало победителя этого года

В финале уверенную победу одержал Jaguar F-Pace, обошедший новые поколения Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Также британский кроссовер взял приз в категории «Лучший дизайн автомобиля года». Здесь за победу также боролись кабриолет Mercedes-Benz S-класса и кроссовер Toyota C-HR.

В категории «Лучший роскошный автомобиль» победа досталась седану Mercedes-Benz E-класса, который вырвал ее у BMW 5-й серии и Volvo S90/V90.

Лучшим спортивным автомобилем года стали Porsche 718 Boxster/Porsche 718 Cayman, на втором и третьем местах Audi R8 Spyder и McLaren 570S.

В категории «Лучший «зеленый» автомобиль года выиграла Toyota Prius Prime. В финал также вышли Chevrolet Bolt и Tesla Model X.

Лучшим городским автомобилем назван BMW i3, который обошел Citroen C3 и новый Suzuki Ignis.

В прошлом году победу в абсолютном зачете одержал родстер Mazda MX-5/Miata.

В жюри конкурса World Car of the Year входят более 70 журналистов из 20 стран. Россию представляет главный редактор Motorpage.ru Иван Владимиров. Для участия в конкурсе автомобиль должен продаваться минимум на двух континентах.