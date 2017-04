ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Mercedes-AMG начал тесты гиперкара Project One - автоновости Mercedes-AMG начал тесты гиперкара Project One



Автор фото: фирма-производитель Отделение Mercedes-AMG приступило к тестам своего первого в истории гиперкара, который получил имя Project One Как заявил глава отделения Тобиас Моерс, в настоящее время прототипы проходят испытания на нескольких гоночных трассах, а также на собственном испытательном полигоне концерна Daimler AG. Mercedes-AMG Project One получит такую же силовую установку, что и болиды Формулы 1 заводской команды Mercedes AMG Petronas. Ее основой является 1,6-литровый турбодвигатель. А вот электромоторов будет сразу четыре — по одному для каждого из колес. Силовой установке будут помогать системы MGU-K и MGU-H. Первая преобразует в электричество механическую и тепловую энергию, вторая — энергию выхлопных газов. По неофициальным данным суммарная мощность силовой установки Project One превысит 1000 л.с. Любопытно, что ресурс двигателя составляет всего 50 тысяч километров, после чего он подлежит замене или полной переборке. За обе операции платить придется будущему владельцу. Стоимость каждого экземпляра Project One составит 2,275 миллиона евро, он будет выпущен тиражом в 275 экземпляров. По неподтвержденной информации весь тираж гиперкара уже раскуплен.

Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 13:08 | Категория: Автоновости

