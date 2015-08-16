Серхио Перес: Нам нужно разобраться в работе шин Soft и Supersoft
Гонщик Force India Серхио Перес рассказал о том, как для него прошли пятничные тренировки Гран При Бахрейна.В первой тренировке мексиканец показал высокое четвёртое время, а во второй сессии стал 14-м.«День прошёл довольно спокойно – мы проехали большое количество кругов и избежали серьёзных проблем, – цитирует Переса пресс-служба Force India. – В перерыве между сессиями условия на трассе сильно изменились, температура упала, поэтому баланс машины во второй тренировке уже был не столь хорошим.Похоже, мы сбились с верного пути при работе с шинами Soft и Supersoft. Так что нужно разобраться и прибавить в этом аспекте»Напарник мексиканца Эстебан Окон, ставший седьмым и 12-м, добавил: «Обе тренировки прошли хорошо, я вполне доволен нашей работой. Мне комфортно в машине, я хорошо знаю эту трассу и наслаждаюсь пилотированием.Я смог сосредоточиться на работе и получении необходимых данных о новых деталях и шинах.При такой жаре пришлось тяжело, эта трасса очень требовательна к шинам, поэтому, безусловно, важно разобраться в их работе при подготовке к квалификации».Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Бахрейна с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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