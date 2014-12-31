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Новый концепт Qoros получил силовую установку от Koenigsegg Regera - автоновости

Новый концепт Qoros получил силовую установку от Koenigsegg Regera - автоновостиНовый концепт Qoros получил силовую установку от Koenigsegg Regera

Автор фото: фирма-производитель

Компания Qoros (СП между Chery и израильской Israel Corp.) раскрыла первые подробности о концепте суперкара K-EV, который будет показан на следующей неделе на автосалоне в Шанхае

Концепт получит элементы силовой установки от суперкара Regera. Подробностей в Qoros пока не разглашают, ограничившись заявлением о том, что в K-EV используется высокоэффективная электрическая силовая установка и полноприводная трансмиссия с отдельным управлением каждого колеса.

Другой «фишкой» концепта являются двери. С водительской стороны это большая дверь, открывающаяся вверх по принципу «крыло чайки» и обеспечивающая доступ на оба ряда сидений. С пассажирской стороны дверей две: передняя открывается вверх, а задняя сдвигается.

В Qoros также говорят, что интерьер концепта выполнен по технологии Clever Carbon Cabin, у него полностью «бесшовный интегрированный салон» практически полностью выполненный из углеволокна.

В Qoros говорят, что запустят мелкосерийное производство концепта K-EV через два года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:44      |      Категория:  Автоновости
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