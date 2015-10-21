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Гюнтер Штайнер: Стюарды должны понимать, какие решения принимают

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер призвал пересмотреть процесс принятия решений стюардами после наказания Ромена Грожана в Шанхае.

Грожан и гонщик Renault Джолион Палмер получили штраф в пять позиций на старте за то, что не сбросили скорость в зоне действия двойных жёлтых флагов после аварии Антонио Джовинацци в квалификации. Оба гонщика были не согласны с вердиктом, а пилот Haas даже опубликовал в Twitter данные телеметрии, продемонстрировав, что он замедлился.

Однако, согласно спортивному регламенту, такие штрафы не подлежат обжалованию, поэтому француз и британец были вынуждены стартовать с последней линии стартового поля.

«Вы не можете оспорить подобное решение, – цитирует Штайнера AUTOSPORT. – Но стюарды должны понимать, что делают. По данным телеметрии, которые разместил Ромен в Twitter, всё очевидно. Не знаю, изучали стюарды эти данные и нет.

По-моему, они приняли несправедливое решение и должны были поступить иначе.

Если у них есть сомнения, то должны пригласить гонщика для объяснений, а не торопиться и говорить: «Мы считаем, что он сделал так».

Я надеюсь, что они вынесли урок и FIA будет анализировать принятые ими решения».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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