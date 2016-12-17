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Acura обновила седан TLX - автоновости

Acura обновила седан TLX - автоновостиAcura обновила седан TLX

Автор фото: фирма-производитель

Премиальное отделение компании Honda, бренд Acura, привезло на мотор-шоу в Нью-Йорк обновленный спортседан TLX

В компании говорят, что их модель «кладет на лопатки» конкурентов технологичностью и богатством оснащения. Седан будет выпускаться в трех вариантах и каждый из них отличается стилистическими решениями экстерьера.

Так, версия с 2,4-литровым турбодвигателем после рестайлинга получила новую радиаторную решетку, более агрессивные бамперы, головную оптику иной формы и новые 17-дюймовые легкосплавные колеса.

Версия с новым двигателем V6 получила более жесткую подвеску, пятиугольную решетку радиатора окаймляют противотуманные фары, в заднем бампере появился диффузор, а отверстия для оконечников выхлопной системы имеют прямоугольную форму. На данной версии устанавливаются 18-дюймовые легкосплавные колеса.

Наконец, Acura TLX A-Spec имеет агрессивный передний бампер с круглыми противотуманками, иной задний бампер с круглыми вырезами для выхлопных труб, 19-дюймовые легкосплавные колеса, салон, отделанный дорогой кожей и спортивное рулевое колесо.

Обновленная Acura TLX получила информационно-развлекательную систему с двумя экранами (на верхний выводится навигация) c поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Представители компании говорят, что теперь она работает гораздо быстрее благодаря новому программному обеспечению.

Седан получил комплекс систем безопасности Acura Watch, который включает в себя активный круиз-контроль, системы экстренного торможения, предупреждения о вероятности лобового столкновения, удержания в полосе.

Цены на обновленный седан Acura TLX пока не объявлены. С российского рынка бренд ушел в прошлом году.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:05      |      Категория:  Автоновости
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