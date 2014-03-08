Volkswagen хочет экспортировать кроссоверы из России - автоновости

Концерн Volkswagen объявил о готовности экспортировать до десяти тысяч кроссоверов Skoda Yeti, собранных в России

Но преградой для этого могут стать условия промсборки и локализации производства. Представители концерна уже обратились в Минпромторг с просьбой изменить условия для автомобилей, которые экспортируются. Для машин, собранных для российского рынка уровень локализации составляет 58,9%, но для экспортных он снижается до 43,8%, что автоматом выводит их из льготного налогообложения. В Volkswagen говорят, что связано это с тем, что в Европе действуют требования Евро-6, а в России концерн такие двигатели не производит, их придется импортировать.

В Volkswagen предложили снижать требования по локализации в зависимости от объемов экспорта уже с этого года. В случае, если предложение немецкого концерна будет принято, оно затронет также другие компании из «второй волны промсборки», такие как Ford Sollers, Renault-Nissan с АвтоВАЗ и Daimler с КамАЗ.

В Министерстве экономики идею поддержали, назвав ее соответствующей целям развития автопрома до 2020 года с точки зрения увеличения экспортных поставок. В правительстве уже разрабатывают новые условия, которые будут заключаться с автопроизводителями в виде дополнительных соглашений. В случае, если целевой уровень локализации 60%, а на экспорт направляется 10% выпускаемой продукции, то показатель снижается на 4%. Вероятнее, всего новые условия будут разработаны до июля этого года.