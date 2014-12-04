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Серхио Перес: Такая пятница может сыграть на руку Force India

Вместо трех часов пятничных тренировок пилоты провели на трассе менее 20 минут, однако Серхио Перес считает, что Force India может извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Вторая тренировка Гран При Китая не состоялась

«Всегда обидно, когда ты не можешь намотать километраж. Это потерянный шанс для подготовки к гоночному уик-энду, – заявил мексиканец. – Мне также жаль болельщиков: на трибунах собралось много фанов, и они все время поддерживали нас. Надеюсь, что в следующие два дня уик-энда мы дадим им повод для радости.

Конечно, пропуск пятничных тренировок – большой вызов не только перед субботой, но и перед воскресеньем, потому что третья тренировка длится недолго: вряд ли за один час можно наверстать упущенное.

Но я все равно смотрю в будущее с оптимизмом, так как считаю, что сегодняшний дефицит гоночного времени может сыграть нам на руку, если мы воспользуемся этим шансом и дадим результат в воскресенье».

Напарник Переса Эстебан Окон отметил: «За два круга, которые мне удалось проехать сегодня, я толком не извлек ничего полезного для себя. С другой стороны, эти несколько кругов позволили оценить изменения в трассе и опробовать новую промежуточную резину.

Конечно, я бы предпочел находиться на трассе дольше. Завтра нас ждет очень напряженный день: в третьей тренировке погодные условия улучшатся, и мы сможем поработать над своей программой.

Я надеюсь на то, что болельщики не сильно расстроились сегодняшней нехваткой шоу и будут вознаграждены за свое терпение зрелищной воскресной гонкой».

Текстовую трансляцию происходившего на Гран При Китая вместо второй тренировки с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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