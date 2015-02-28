В Sauber исключили возможность перехода на новую спецификацию двигателя Ferrari
В команде Sauber исключили возможность перехода на спецификацию двигателя Ferrari 2017 года, сообщает AUTOSPORT.Швейцарская конюшня предпочла построить новую машину вокруг мотора прошлогоднего образца в надежде получить возможность побороться за очки в начале сезона. Однако первая гонка, прошедшая в Мельбурне, показала, что Sauber придётся сложнее, чем можно было ожидать.На вопрос о том, может ли команда перейти на новую модификацию мотора по ходу сезона, руководитель Sauber Мониша Кальтенборн ответила: «Нет, но мы знали об этом».Также она пояснила, что новая модификация просто не поместится в машину C36 из-за больших габаритов по сравнению со старой версией.«Пока слишком рано делать выводы, потому что трасса в Мельбурне не является показательной, – сказала Кальтенборн. – Давайте подождём ещё пару гонок и посмотрим, насколько действительно велико отставание».Тем не менее Мониша признала, что ожидала лучшего начала сезона для Sauber.«Мы надеялись на чуть более успешный старт, ведь мы следим за всеми новыми концепциями, – сказала она. – Конечно, остальные начали подготовку [к началу сезона-2017] раньше и после тестов поняли, что нужно изменить в шасси.У нас есть план по развитию машины. В Шанхай мы привезли некоторые обновления, а на тесты в Бахрейне подготовили интенсивную программу. Крупный пакет новинок мы представим в Барселоне».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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