ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Приморские бойцы сразятся за награды на Чемпионате ДВФО по смешанному боевому единоборству ММА

8 и 9 апреля в г. Петропавловск-Камчатский впервые состоится Чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Сильнейшие бойцы Дальнего Востока встретятся на ринге ФОК «Звездный». Почетным гостем турнира станет президент Союза ММА России, многократный чемпион мира по смешанным боевым единоборствам, самбо и боевому самбо Федор Емельяненко.





Приморье представит сборная в составе 15 спортсменов из Владивостока и Уссурийска, сформированная из победителей и призеров краевого чемпионата.





Приморские бойцы сразятся за награды со спортсменами из Камчатского и Хабаровского краев, республики Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. Путевки на Чемпионат России выиграют только победители во всех восьми весовых категориях. Призеры дальневосточного турнира получат право принять участие во всероссийских турнирах.



Стоит отметить, что на протяжении всех предыдущих лет сборная Приморья никому не уступала своего лидерства на Чемпионатах ДВФО и всегда занимала первое командное место.





Программа соревнований:

8 апреля

10:00 - взвешивание спортсменов

13:00 - начало предварительных поединков

9 апреля

11:00 - полуфинальные поединки

16:00 - торжественное открытие

16:30 - финальные поединки

20:00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревнований





Состав сборной Приморского края по СБЕ ММА:

Григорьев Д.А. - руководитель команды, руководитель федерации СБЕ ММА Приморского края

Домбровская М.А. - секретарь федерации СБЕ ММА Приморского края

Крат В.П. - главный тренер сборной по СБЕ ММА Приморского края

Курбанов Д.М. - руководитель команды «Гладиатор»

Леоновец М.С. - председатель окружной коллегии судей ДВФО по СБЕ ММА

Судьи: Сивопляс Д.А., Бородин С.А., Иванов В.Ю., Анохов Ф.А., Матвиенко А.Г., Сумароков С.В.



Спортсмены:

56,7 кг Урфонов Умедулло (Владивосток)

56,7 кг Цой Андрей (Уссурийск)

61,2 кг Дибиров Шамиль (Владивосток)

61,2 кг Магомедов Калантар (Владивосток)

65.8 кг Гаджиев Альберт (Владивосток)

65,8 кг Жуль Юрий (Владивосток)

70,3 кг Гасангусайниев Али (Владивосток)

70,3 кг Гасайниев Мурад (Владивосток)

77,1 кг Зайпуллаев Абдулла (Владивосток)

77,1 кг Магомедов Шамиль (Владивосток)

84 кг Джафаров Руслан (Уссурийск)

84 кг Захаров Башир (Владивосток)

93 кг Трошев Антон (Уссурийск)

93+ кг Дерюга Роман (Владивосток)

93+ кг Кабаргин Михаил (Владивосток)





Пресс-служба федерации СБЕ ММА ПК http://mmapk.ru/

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Источник : СпортПриморье







Опубликовано: 6-04-2017, 19:09 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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