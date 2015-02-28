Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме
Гонщик Mercedes Роберт Уикенс показал лучшее время в третий день предсезонных тестов DTM в Хоккенхайме, сообщает TouringCarTimes.Утром, когда было прохладно, участники сосредоточились на работе с настройками и коротких сериях кругов, а после обеда переключились на работу на гоночной дистанции.Уикенс проехал свой лучший круг с результатом 1.30,517, опередив на 0,348 секунды ближайшего преследователя, которым оказался Джейми Грин из Audi. Всего 0,015 секунды самому британцу уступил его напарник по команде Нико Мюллер.Четвёртую строчку занял Лукас Ауэр, а замкнул топ-5 вернувшийся в DTM Маро Энгель.Лучшим представителем BMW стал Аугусто Фарфус, который расположился на шестом месте и уступил Уикенсу 0,937 секунды. Следом в итоговом протоколе расположились Пол ди Реста, Лоик Дюваль и Бруно Спенглер.Действующий чемпион Марко Виттман утром ни разу не выехал на трассу, а после обеда показал четвёртое время и стал десятым по итогам дня.В четверг, 6 апреля, в Хоккенхайме пройдёт заключительный день предсезонных тестов. Поз. Пилот Машина Время Отст. Круги 1. Роберт Уикенс Mercedes 1.30,517
134 2. Джейми Грин Audi 1.30,865 +0,348 131 3. Нико Мюллер Audi 1.30,880 +0,363 128 4. Лукас Ауэр Mercedes 1.30,943 +0,426 166 5. Маро Энгель Mercedes 1.31,080 +0,563 62 6. Аугусто Фарфус BMW 1.31,454 +0,937 107 7. Пол ди Реста Mercedes 1.31,499 +0,982 104 8. Лоик Дюваль Audi 1.31,584 +1,067 96 9. Бруно Спенглер BMW 1.31,620 +1,103 109 10. Марко Виттман BMW 1.31,742 +1,225 77 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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