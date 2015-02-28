ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Гонщик Mercedes Роберт Уикенс показал лучшее время в третий день предсезонных тестов DTM в Хоккенхайме, сообщает TouringCarTimes. Утром, когда было прохладно, участники сосредоточились на работе с настройками и коротких сериях кругов, а после обеда переключились на работу на гоночной дистанции. Уикенс проехал свой лучший круг с результатом 1.30,517, опередив на 0,348 секунды ближайшего преследователя, которым оказался Джейми Грин из Audi. Всего 0,015 секунды самому британцу уступил его напарник по команде Нико Мюллер. Четвёртую строчку занял Лукас Ауэр, а замкнул топ-5 вернувшийся в DTM Маро Энгель. Лучшим представителем BMW стал Аугусто Фарфус, который расположился на шестом месте и уступил Уикенсу 0,937 секунды. Следом в итоговом протоколе расположились Пол ди Реста, Лоик Дюваль и Бруно Спенглер. Действующий чемпион Марко Виттман утром ни разу не выехал на трассу, а после обеда показал четвёртое время и стал десятым по итогам дня. В четверг, 6 апреля, в Хоккенхайме пройдёт заключительный день предсезонных тестов.

Поз.

Пилот

Машина

Время

Отст.

Круги

1.

Роберт Уикенс

Mercedes

1.30,517



134

2.

Джейми Грин

Audi

1.30,865

+0,348

131

3.

Нико Мюллер

Audi

1.30,880

+0,363

128

4.

Лукас Ауэр

Mercedes

1.30,943

+0,426

166

5.

Маро Энгель

Mercedes

1.31,080

+0,563

62

6.

Аугусто Фарфус

BMW

1.31,454

+0,937

107

7.

Пол ди Реста

Mercedes

1.31,499

+0,982

104

8.

Лоик Дюваль

Audi

1.31,584

+1,067

96

9.

Бруно Спенглер

BMW

1.31,620

+1,103

109

10.

Марко Виттман

BMW

1.31,742

+1,225

77

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 6-04-2017, 07:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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