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Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме

Гонщик Mercedes Роберт Уикенс показал лучшее время в третий день предсезонных тестов DTM в Хоккенхайме, сообщает TouringCarTimes.

Утром, когда было прохладно, участники сосредоточились на работе с настройками и коротких сериях кругов, а после обеда переключились на работу на гоночной дистанции.

Уикенс проехал свой лучший круг с результатом 1.30,517, опередив на 0,348 секунды ближайшего преследователя, которым оказался Джейми Грин из Audi. Всего 0,015 секунды самому британцу уступил его напарник по команде Нико Мюллер.

Четвёртую строчку занял Лукас Ауэр, а замкнул топ-5 вернувшийся в DTM Маро Энгель.

Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме

Лучшим представителем BMW стал Аугусто Фарфус, который расположился на шестом месте и уступил Уикенсу 0,937 секунды. Следом в итоговом протоколе расположились Пол ди Реста, Лоик Дюваль и Бруно Спенглер.

Действующий чемпион Марко Виттман утром ни разу не выехал на трассу, а после обеда показал четвёртое время и стал десятым по итогам дня.

Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме

В четверг, 6 апреля, в Хоккенхайме пройдёт заключительный день предсезонных тестов.
Поз.
Пилот
Машина
Время
Отст.
Круги
1.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Роберт Уикенс
Mercedes
1.30,517
 
134
2.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Джейми Грин
Audi
1.30,865
+0,348
131
3.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Нико Мюллер
Audi
1.30,880
+0,363
128
4.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Лукас Ауэр
Mercedes
1.30,943
+0,426
166
5.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Маро Энгель
Mercedes
1.31,080
+0,563
62
6.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Аугусто Фарфус
BMW
1.31,454
+0,937
107
7.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Пол ди Реста
Mercedes
1.31,499
+0,982
104
8.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Лоик Дюваль
Audi
1.31,584
+1,067
96
9.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Бруно Спенглер
BMW
1.31,620
+1,103
109
10.
Роберт Уикенс доминирует в третий день предсезонных тестов в Хоккенхайме Марко Виттман
BMW
1.31,742
+1,225
77
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   6-04-2017, 07:45      |      Категория:  Все новости » Спорт
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