Mercedes-Benz привезет в Китай новый А-класс - автоновости

Компания Mercedes-Benz привезет на автосалон в Шанхае концепт новой компактной модели

Речь идет о предвестнике нового поколения хэтчбека А-класса, который станет серийным в следующем году.

По предварительным данным, следующее поколение А-класса будет построено на модернизированной платформе MFA, используемой Mercedes-Benz для компактных переднеприводных моделей. Хэтчбек немного вырастет в длину, у него значительно увеличится колесная база. У всех моделей появится цифровая приборная панель.

В гамму двигателей войдут 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели. Кроме того, появится и гибридный вариант, оснащенный бензино-электрической силовой установкой.

Ранее представители Mercedes-Benz заявляли о том, что семейство компактных моделей на платформе MFA значительно расширится. К существующим А- и B-классам, CLA и кроссоверу GLA, добавятся полноценный седан А-класса и кроссовер GLB.

Примерно спустя год после премьеры нового поколения А-класса, на рынок выйдет его «заряженная» версия Mercedes-AMG A45. Как ожидается, он сохранит нынешний 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, но его мощность повысится до более чем 400 л.с.