Флавио Бриаторе: Нам нужно больше Льюисов Хэмилтонов!
Бывший руководитель Renault Флавио Бриаторе признался, что его восхищает личность гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона, и он хотел бы видеть больше подобных персонажей в Формуле 1.Многие люди критикуют британца за его чересчур богемный образ жизни – Льюис завсегдатай светских вечеринок, показов мод и так далее, – однако для Бриаторе это только плюс.«Он – звезда! И нам нужно больше таких Хэмилтонов, – заявил Бриаторе в интервью Sky Sports. – Михаэль [Шумахер] и Фернандо [Алонсо] чемпионы, а Хэмилтон – единственная звезда в нынешнем поколении гонщиков Ф1».Бриаторе добавил, что хотел бы повторения дуэли Хэмилтон-Алонсо: «Чемпионские титулы сделали Льюиса сильнее. Я бы хотел, чтобы они с Алонсо снова попали в одну команду, будь то Mercedes или McLaren».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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